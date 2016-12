Torino, Ventura: "Oltre al gol annullato mancano due espulsioni"

Una sconfitta che Giampiero Ventura faticherà a dimenticare. Digerirla ora è impossibile: il Toro ha di che lamentarsi per come è maturato il ko contro la Juve e il tecnico granata non manca di sottolineare ai microfoni di Premium gli errori pesanti e macroscopici che hanno indirizzato la partita: "Fa male perdere così" ha detto il tecnico granata. "Una situazione difficile da capire e accettare: oltre al gol annullanto mancano due espulsioni".

"Fa male perdere un derby così. Giochiamo contro la Juventus, la squadra più forte, lo dice il campionato. Siamo andati sotto e quello che è successo dopo mi è difficile accettarlo: Alex Sandro doveva essere espulso, il gol di Maxi Lopez era regolare e anche Bonucci non mi spiego come non sia stato espulso".



"Tutto quello che viene dopo sono chiacchiere: al 15' della ripresa dovevamo essere 2 a 2 e con un uomo in più. Diventa difficile poi commentare un 4-1, diventa difficile accettarlo perché non c'è possibilità d'errore. Come è stato possibile? Non ho niente contro Rizzoli, lo stimo moltissimo, è uno dei migliori arbitri al mondo, ma non mi spiego come sia potuto accadere. E' tutto molto diffiicle da capire e accettare. Ma ormai dobbiamo pensare alla prossima, c'è poco da aggiungere su questa partita".