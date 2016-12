Torino, Ventura gongola: "Vittoria non recriminabile"

18:25 - Giampiero Ventura si gode il successo in extremis di San Siro contro l'Inter. "Non abbiamo concesso praticamente niente ai nerazzurri, Padelli è stato impegnato poco o nulla - ha spiegato l'allenatore del Toro a fine gara - La vittoria non è recriminabile. Il gol finale può essere una casualità, ma c'è stata la convinzione di fare bene". Sul mercato: "E' l'ultimo dei miei problemi. Se arriva qualcuno, ben venga".

Il Toro torna a vincere a San Siro con l'Inter dopo 27 anni e Giampiero Ventura entra con i suoi ragazzi nella storia del club granata. "Il gol all'ultimo minuto può sembrare fortuna o casualità - ha spiegato il tecnico a fine gara -. In realtà durante la gara abbiamo avuto diverse occasione e concesso solo due tiri dalla distanza all'Inter".

"Non era facile giocare così a San Siro, sono felice per i ragazzi che da un mese a questa parte stanno facendo bene come la scorsa stagione - ha aggiunto Ventura -. Fa piacere per il presidente Cairo e per la tifoseria, abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo 25 punti, ma la nostra posizione in classifica potrebbe essere migliore. Andiamo avanti con umiltà, faremo i conti a fine stagione".



Maxi Lopez, dopo il gol al Cesena, ha spizzato di testa il pallone per Moretti. "Maxi Lopez è da dieci giorni con noi, è stato decisivo con il gol a Cesena e con la spizzata di oggi - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Rai -. Sta facendo bene, sono convinto che con il lavoro può tornare un giocatore importante. Mi fa piacere per come si è approcciato alla nuova avventura, con grande umiltà ed applicazione".