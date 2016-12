Thohir incontra Pisapia: "San Siro all'Inter dal 2018"

09:50 - La scadenza è fissata: luglio 2018. Il Milan nel suo nuovo, avveniristico stadio. L'Inter a San Siro, rimesso a nuovo. Un doppio "spettacolo" di strutture, fra l'altro vicine l'una all'altra, che siano la Casa del Milan e la Casa dell'Inter e quel fattore-campo come lo Juventus Stadium insegna. Il primo passo rossonero è già stato mosso, a gennaio. Quello nerazzurro è cronaca di oggi, quando Thohir ha incontrato il sindaco Pisapia.

Oggetto del vertice: la gestione di San Siro a partire dal 2018-19, lo stadio che diventi esclusiva dell'Inter con i lavori di restyling già in cantiere in vista della finale di Championms League 2016, assegnata a Milano; e che proseguiranno nei due anni successivi con il club di Thohir che gestirà progetto e lavori. Per partire, dalla stagione 2018-19, con la gestione esclusiva. E' il secondo incontro fra il sindaco e e Thohir, dopo quello della fine del 2013.

Per quanto riguarda il nuovo impianto del Milan, i tempi si vanno restringendo e nelle prossime settimane sarà completata la procedura per l'acquisizione dell'area sulla quale sorgerà il Milan-Stadium. Il Portello resta la scelta prioritaria, non la sola. E' quella più gradita, ma ci sono altre aree (Forze Armate, Scalo Farini) da prendere in esame.

