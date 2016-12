12 ottobre 2015 Tavecchio: "Europei, obiettivo semifinale. Avanti con Conte" Il presidente Figc: "Mi ricandido se ci saranno le condizioni"

"Agli Europei l'obiettivo minimo è la semifinale". Alza l'asticella Carlo Tavecchio, presidente della Figc, dopo la qualificazione degli azzurri a Francia 2016. Sul futuro di Conte non si sbilancia: "La sintonia con lui è massima ma per parlare del rinnovo bisogna attendere ora è presto". Presto anche per discutere una eventuale ricandidatura in Federazione: "Mi ricandiderò se ci saranno le condizioni".

Intervenuto a Roma in conferenza stampa per presentare la partnership tra la Nazionale, il Corriere dello Sport e Tuttosport, Tavecchio ha chiarito ulteriormente la situazione in merito al ct Antonio Conte: "E' felice di essere l'allenatore sotto tutti i punti di vista, tutte le Nazionali dipendono da lui. Difficile possa trovare un altro incarico simile. Tra noi c'è sintonia totale, andiamo quasi a messa insieme. Ma parlare del contratto non ha senso, facendo riferimento a impegni che riguardano l'anno prossimo". A proposito, l'obiettivo in Francia è fissato: "Arrivare almeno alle semifinali". Sul proprio futuro, invece, Tavecchio ha spiegato: "Le riforme in Figc non posso farle da solo. Ma se ci saranno le condizioni, se sarò in salute e se mi vorranno, ci sarò. In Italia però nessuno fa le cose per spirito di servizio ma per ambizione, a parte il Papa..."