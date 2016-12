Sporting Tolone, morto il centrocampista Mezague

17:28 - Calcio francese in lutto per la morte di Valery Mezague, centrocampista dello Sporting Tolone ed ex nazionale camerunense. Dopo un inizio di carriera promettente, 10 anni fa un grave incidente d'auto gli impedì di tornare al suo livello. Per questo, secondo il quotidiano francese "Var-Matin", si sospetta il suicidio. Condoglianze su Twitter da parte del milanista Essien, che ha scritto: "Riposa in pace amico mio".

Mezague, 30 anni, sarebbe stato trovato morto dalla polizia francese nella propria abitazione. Cresciuto nelle giovanili del Montpellier, ha collezionato 11 presenze con il Portsmouth ai tempi di Redknapp e 7 con la maglia della sua nazionale. Il 26 giugno 2003, durante l'incontro Camerun-Colombia di Confederations Cup, entrò al posto di Marc-Vivien Foè, accasciatosi in campo e deceduto un'ora dopo per arresto cardiaco. Nelle stagioni successive all'incidente ha militato in diversi club francesidi serie minori (tra cui Sochaux e Le Havre) con una breve parentesi in Grecia (Panathinaikos) e Inghilterra (Bury FC).