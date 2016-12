Simeone in esclusiva a Premium Sport: "Un giorno tornerò all'Inter da allenatore"

Alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, Diego Pablo Simeone lancia un altro messaggio d'amore all'Inter: "Con Javier (Zanetti) mi sento al telefono e non ho paura di dirlo - ha detto l'attuale tecnico dell'Atletico Madrid in esclusiva a Premium Sport - Un giorno tornerò all'Inter perché ho lasciato un bel ricordo come giocatore e ho l'obiettivo come allenatore di tornare".

SIMEONE IN CONFERENZA STAMPA"Stiamo pensando alla grande opportunità che abbiamo, ci interessa solamente una cosa: vincere - ha detto Simeone in conferenza stampa sulla partita contro il Bayern - Abbiamo faticato molto per arrivare qui. Il Bayern attacca e difende molto bene: noi siamo bravi in difesa, ma sappiamo che per vincere devi segnare gol. L'unico trucco che ho preparato per la partita di domani è pensare a vincere. Mi aspetto una partita dura contro un allenatore che cambia spesso modo di giocare in corsa. Il Bayern ha molte varianti che lo rendono forte, ma in guerra non vince chi ha più soldati, ma chi li usa meglio. Spero solamente che la mia squadra vinca".