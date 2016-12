Serie B: il Carpi prepara la festa, Bologna in bianco

17:40 - Il Carpi batte 3-0 il Brescia ed è a tre punti dalla matematica promozione in A: per fare festa alla squadra di Castori basterà vincere una delle rimanenti sette partite da qui alla fine della stagione regolare. Altra frenata del Bologna, bloccato sullo 0-0 dallo Spezia al Dall’Ara. In zona playoff importante successo del Pescara che supera 1-0 il Modena. Senza reti il derby Ternana-Perugia, Trapani-Bari e Crotone-Lanciano finiscono 1-1.

Piuttosto avara di emozioni la 36esima giornata di Serie B. Basti pensare che nei primi 45 minuti si segna solo a Carpi con i padroni di casa che vanno al riposo in vantaggio 2-0 sul Brescia grazie alle reti di Mbakogu (8’) e Pasciuti (18’). La formazione di Castori, ormai virtualmente promossa in Serie A, chiude i conti nella ripresa con il quinto centro stagionale di Lasagna (60’). Le rondinelle, costrette a giocare in dieci dal 39’ per l’espulsione di Corvia, restano penultimi e sono ormai a un passo dalla retrocessione in Lega Pro. Prosegue la crisi del Bologna che non va oltre lo 0-0 contro lo Spezia: ora i rossoblù, che non vincono da tre giornate, sono secondi in coabitazione col Vicenza a quota 59 punti, a -15 dal Carpi. Pochi brividi e niente reti nell’attesissimo derby umbro tra Ternana e Perugia: al Liberati sono i padroni di casa ad avere la chance più ghiotta con una traversa colpita da Gavazzi nel primo tempo. In zona playoff balzo avanti del Pescara che all’Adriatico piega la resistenza del Modena: il match winner è Politano, a segno al 79’. Il Trapani di Cosmi evita in extremis il secondo ko consecutivo: al Provinciale il Bari passa in vantaggio all’85’ con Caputo, Scozzarella salva i siciliani al 94’. Finisce 1-1 anche Crotone-Lanciano allo Scida: gli abruzzesi colpiscono per primi con Thiam (60’), i calabresi rispondono con Ciano all’85’. Rinviata Varese-Avellino dopo il raid degli ultras biancorossi allo stadio Ossola: la partita verrà recuperata domani alle 15.