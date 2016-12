28 aprile 2015 Serie B: Carpi in estasi, è promosso in A La squadra di Castori pareggia 0-0 contro il Bari e può festeggiare. Il Frosinone vince ed è secondo, crolla il Vicenza. Scontri a Brescia: ferito anche un bimbo Tweet google 0 Invia ad un amico

00:30 - Festa doveva essere e festa è stata: il Carpi è promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia. La squadra di Castori centra matematicamente lo storico traguardo grazie al pareggio a reti bianche al Cabassi contro il Bari sotto una pioggia torrenziale. Nelle altre partite della 38esima giornata pesantissimo successo esterno del Frosinone che batte 1-0 la Ternana e sale al secondo posto. Crolla il Vicenza, sconfitto 3-0 a Brescia.

Notte epica per il Carpi che, sotto un vero e proprio diluvio che si abbatte sul Cabassi, vive il capitolo più bello della sua storia. La promozione in Serie A, oltre a essere meritatissima visto il ruolino di marcia della squadra di Castori (21 vittorie, 12 pareggi e solo 5 sconfitte) ha del miracoloso considerando che solo cinque estati fa gli emiliani giocavano in Serie D. A sancire la promozione matematica è uno 0-0 casalingo contro il Bari: a quattro giornate dal termine della stagione regolare i biancorossi hanno 12 punti di vantaggio sulla terza in classifica, il Bologna, e rispetto ai felsinei sono in vantaggio negli scontri diretti (0-0 al Dall’Ara, 3-0 al Cabassi).



Festa grande a Carpi, dunque, e sorrisi anche in casa Frosinone: i ciociari di Stellone battono 1-0 la Ternana al Liberati (match winner Lupoli) e scavalcano in un colpo solo Vicenza e Bologna portandosi da solo al secondo posto in classifica, una posizione che vale la promozione diretta in A. Serata da incubo invece per il Vicenza che perde 3-0 a Brescia e si ritrova quarto. In zona playoff vincono Pescara e Spezia: gli abruzzesi battono 1-0 la Pro Vercelli, i liguri stendono il Cittadella al Tombolato (3-1). Pareggiano Perugia e Livorno: gli umbri non vanno oltre lo 0-0 a Latina, per i toscani deludente 1-1 al Picchi contro il Modena. Brutta sconfitta per l’Avellino che perde 2-0 a Crotone. In coda tre punti preziosi per il Trapani di Cosmi che supera di misura il Lanciano al Provinciale e vede la salvezza. Torna a vincere il Varese che vince 1-0 a Chiavari contro l’Entella e dimostra di onorare il campionato fino alla fine nonostante la retrocessione in Lega Pro sia ormai a un passo.



Scontri tra tifosi a Brescia: 10 fermi, ferito bimbo - Scontri tra tifosi al termine della gara del campionato di calcio di Serie B tra Brescia e Vicenza: 10 le persone fermate; rimasto ferito un bambino di 12 anni. Una trentina di ultras bresciani hanno aspettato nascosti in una scarpata a ridosso della tangenziale il passaggio dei pullman dei tifosi vicentini. Dopo il transito dei primi mezzi, gli ultras bresciani hanno lanciato sassi e bastoni contro il secondo gruppo di pullman.