Serie A: Roma fermata sull'1-1 dall'Atalanta all'Olimpico

22:34 - Occasione persa. Una brutta Roma si fa fermare sull'1-1 all'Olimpico dall'Atalanta e in classifica è mancato sorpasso alla Lazio. Giallorossi avanti al 3' su rigore concesso per mani di Stendardo e realizzato da Totti. Ma i capitolini sono senza idee. Al 23' i pareggio dei bergamaschi con Denis dagli 11 metri (fallo di Astori su Emanuelson). Nella ripresa occasionissima per Torosidis, salvataggio miracoloso di Migliaccio. Alla fine sono fischi.

LA PARTITA

Garcia punta su capitan Totti, spalleggiato dal trio Florenzi-Ljajic-Iturbe. In mediana Paredes preferito a Ucan per affiancare Nainggolan. Atalanta con formazione a sorpresa: fuori Moralez e Zappacosta e prima da titolare per Estigarribia dopo il grave infortunio al ginocchio. Dal 1' anche Emanuelson, con Gomez dietro Denis unica punta. Pronti via e in scivolata Stendardo tocca con la mano il tiro di Ljajic: rigore. Sul dischetto va Totti che non sbaglia. Strada in discesa per la Roma? Macché. Trovato il vantaggio la squadra giallorossa, invece che cercare di chiudere in fretta la pratica e aumentare il bottino, si addormenta. Ritmi bassissimi, gioco prevedibile e grande difficoltà in fase di costruzione della manovra: in questo modo l'Atalanta rischia pochissimo e riesce a proporsi in avanti. E al 23' arriva il pareggio: fallo ingenuo in area di Astori su Emanuelson e l'arbitro Gervasoni decreta un'altra volta il rigore. Denis dagli undici metri spiazza De Sanctis e realizza l'1-1. Prima del pareggio, da segnalare un'occasione per Totti che non ci arriva su traversone di Holebas e un salvataggio di Sportiello su Florenzi. I bergamaschi chiudono il primo tempo in avanti: Astori salva su Gomez poi velenosa punizione di Emanuelson non sfruttata dai compagni. Finiscono i primi 45' e sono fischi per la Roma dagli spalti dall'Olimpico.



Nessun cambio nella ripresa ma Garcia ci mette 12' per effettuare il doppio cambio e cercare di dare la scossa a una squadra senza idee. Fuori i deludenti Iturbe e Paredes e dentro Ibarbo e Keita. Reja replica con Migliaccio al posto di Baselli e con Moralez per Emanuelson. Ma le idee continuano a mancare. Dopo aver detto no a Nainggolan e Florenzi, Sportiello è attento sul destro di Torosidis. Ed è proprio sul piedi del greco la grande occasione per la Roma al 78' dopo un'azione insistita in area di Ljajic: miracoloso il salvataggio di Migliaccio. Garcia si gioca anche la carta Doumbia ma per i capitolini non è proprio giornata. Finisce 1-1 e la Roma spreca la grandissima occasione del controsorpasso alla Lazio. E sono ancora fischi all'uscita dal campo. L'Atalanta festeggia un ottimo punto.

LE PAGELLE

Migliaccio 6,5 - Il miracoloso intervento in salvataggio su Torosidis vale un gol. Grande impatto sulla partita quando viene chiamato in causa al posto di Baselli.



Sportiello 6,5 - Sempre attento nelle uscite e nelle conclusioni dalla distanza. Bravo a sventare su Florenzi.



Paredes 5 - Garcia lo preferisce a Ucan in mezzo al campo ma la scelta non è azzeccata. L'argentino vaga in mezzo al campo senza idee. Sostituito a inizio ripresa con Keita.



Iturbe 4,5 - L'argentino sbaglia praticamente tutto. Non salta mai l'uomo e sceglie sempre la soluzione più difficile. Risultato: Garcia lo toglie dopo una decina di minuti della ripresa.



Astori 4,5 - Incredibilmente ingenuo il fallo da rigore commesso su Emanuelson. Si fa anche ammonire: un giallo che gli farà saltare la trasferta di San Siro contro l'Inter.

IL TABELLINO

Roma-Atalanta 1-1

Roma (4-2-3-1): De Sanctis 6; Torosidis 5,5 (38' st Doumbia sv), Yanga-Mbiwa 5,5, Astori 4,5, Holebas 5; Paredes 5 (12' st Keita 6), Nainggolan 6; Florenzi 6, Ljajic 5,5, Iturbe 4,5 (12' st Ibarbo 6); Totti 6. A disposizione: Skorupski, Lobont, Balzaretti, Spolli, Cole, Ucan, Verde, Sanabria. All.: Garcia 5.

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6,5; Benalouane 6, Masiello 6, Stendardo 5, Dramé 6; Estigarribia 6, Baselli 5 (13' st Migliaccio 6,5), Carmona 5,5, Emanuelson 6 (20' st Moralez 6); Gomez 6; Denis 6 (35' st Bianchi sv). A disposizione: Avramov, Scaloni, Zappacosta, Del Grosso, Grassi, D'Alessandro, Boakye. All.: Reja 6.

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 3' rig. Totti (R), 23' rig. Denis (A)

Ammoniti: Paredes, Astori, Yanga-Mbiwa, Ibarbo (R), Baselli, Benalouane, Dramè, Migliaccio, Stendardo (A)