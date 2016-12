Serie A, Pescara-Sampdoria 1-1 nel segno di Campagnaro

LA PARTITAAvevano entrambe l'esigenza di vincere, ma all'Adriatico, Pescara e Samp non vanno oltre un pareggio, che smuove poco le acque nelle retrovie della classifica. Il Pescara rimanda l'appuntamento con la prima vittoria sul campo, nonostante ci sia andato vicino, con il rigore di Caprari parato da Viviano. La Samp ha la colpa di non aver approfittato dell'intera frazione giocata con un uomo in più, azzannando gli abruzzesi solo nel finale.



Muriel è rientrato solo venerdì, così Giampaolo si affida a Budimir, alla prima da titolare, e schiera il recuperato Barreto. Senza Manaj, Oddo fa esordire da titolare Bahebeck, reduce da un virus intestinale, e preferisce Coda al centro della difesa, al posto di Fornasier. Debutto assoluto in Serie A per il giovane terzino Vitturini. L'avvio di entrambe le squadre è piuttosto timido, ma il match si accende dal 12' quando la Samp passa, grazie alla punizione tesa di Torreira, sulla quale un maldestro Campagnaro spedisce alle spalle di Bizzarri. Caprari ha subito l'occasione di pareggiare, ma poi il Pescara si lascia schiacciare. Gli uomini di Oddo rialzano pian piano la testa e al 23' trovano il pareggio. Ci vuole ancora un calcio d'angolo. Ci vuole ancora Campagnaro, ma stavolta il difensore, ex della partita, è dalla parte giusta e torna al gol dopo 3 anni e mezzo. Lo stacco è deciso, le responsabilità di Sala, che si abbassa e lascia indisturbato l'argentino, enormi. Il Pescara si butta in avanti. La Samp dimostra di soffrire su palla inattiva: Viviano si supera su Benali (26'), Caprari ha piedi buoni, ma mira da rivedere (24' e 33'). Nel finale di primo tempo, quando il match ormai si è fatto vivace, torna a farsi vedere la Samp: Bizzarri dice due volte no a Budimir. Poi l'episodio che condizionerà il resto della partita: al 45' Coda rimedia il secondo giallo e lascia il Pescara in dieci. Quagliarella prova subito ad approfittare dell'uomo in più, ma ancora una volta Bizzarri si salva.



Nel secondo tempo, Oddo sacrifica Benali per inserire Fornasier in difesa e avanza Caprari sulla linea di Bahebeck. Proprio da un fraseggio tra i due nasce l'occasione per il sorpasso abruzzese. Al 5' Sala atterra il francese in area, ma dal dischetto Caprari prima si fa parare il tiro centrale da Viviano, poi sulla ribattuta spreca a lato. Il Pescara gioca a viso aperto nonostante l'uomo in meno, ma appena la Sampdoria alza il ritmo, i padroni di casa rischiano. Al 18' Campagnaro spazza via sulla linea un tiro cross, dopo una papera di Bizzarri. Il portiere si riscatta su una conclusione da fuori di Silvestre, ma i blucerchiati sembrano non voler affondare gli artigli in un Pescara chiuso a riccio e pronto a ripartire in contropiede. In questo modo, a dieci dalla fine, Caprari sfiora il 2-1, ma Viviano si impone. Nel finale la Samp si decide ad andare all'arrembaggio: l'ex Torreira colpisce la traversa, ma è troppo tardi.