Serie A: Palermo-Fiorentina 1-3, Ilicic è super

LA PARTITA

La pausa natalizia non fa male alla Fiorentina, che anche in questo avvio di 2016 si conferma una squadra organizzata, in salute e piena di qualità. A decidere la sfida del Barbera è Ilicic, sempre più protagonista di un gruppo che non ha la minima intenzione di smettere di volare. Lo sloveno indirizza il match con una doppietta da campione: prima un'accelerazione in verticale, chiusa con un destro chirurgico dopo aver saltato l'ultimo uomo (Goldaniga) con un tunnel (13'); poi un sinistro dal limite alla Recoba, stop e tiro con la palla che si infila all'angolino (42').



Il 2-0 per la Viola, risultato con cui si va al riposo, non fa una piega per quanto visto in campo. La Fiorentina, schierata col consueto 3-4-2-1, domina a centrocampo e sfrutta bene la spinta delle fasce: soprattutto a sinistra, dove Alonso sfonda contro Struna e costringe Ballardini al cambio di modulo in avvio di ripresa. Il Palermo, che nei primi 45 minuti non tira una sola volta verso Tatarusanu, comincia col 4-3-1-2 ed è obbligato a mettersi a specchio dopo l'intervallo: dentro Morganella al posto di Chochev e rosanero che passano alla difesa a tre. La mossa non produce effetti in attacco, dove Vazquez non è ispirato e Trajkovski gira a vuoto, ma quantomeno limita gli attacchi della Fiorentina, che arretra di una decina di metri il proprio baricentro.



A riaprire la gara ci pensa il solito Gilardino, entrato dopo un'ora al posto di Hiljemark e a segno alla prima occasione buona: dopo una discesa di Morganella, Vazquez crossa al centro per il Gila, che anticipa Rodriguez e di testa infila la rete numero 183 in Serie A. Il finale, in ogni caso, è controllato senza alcuna difficoltà dalla Viola, che nel recupero trova anche l'1-3 grazie alla rete di Blaszczykowski (93'), al rientro dopo l'infortunio.