Serie A, Orsato designato per Roma-Juventus

17:27 - Sarà Daniele Orsato l'arbitro della supersfida tra Roma e Juventus in programma lunedì alle 20:45 allo Stadio Olimpico. L'altro big match, Inter-Fiorentina, è nelle mani di Massa. Ecco le altre designazioni: Atalanta-Sampdoria a Damato, Cagliari-Verona a Valeri, Cesena-Udinese a Doveri, Chievo-Milan a Calvarese, Genoa-Parma a Gavillucci, Palermo-Empoli a Cervellera, Sassuolo-Lazio a Russo e infine Torino-Napoli a Irrati.

Per il direttore di gara della sezione di Schio sarà la seconda volta che arbitrerà la gara tra Roma e Juventus allo Stadio Olimpico, dopo l'1-1 del dicembre 2011 con i gol di De Rossi e Chiellini e un calcio di rigore fallito da Totti. La partita dello Juventus Stadium del 5 ottobre era stata diretta da Rocchi e portò a polemiche enormi da parte della società giallorossa. Orsato arbitrerà per la sedicesima volta in Serie A la Roma, i precedenti sono: sette vittorie, sei pareggi e due sconfitte, entrambe con quattro gol subiti dai giallorossi. L'arbitro nativo di Montecchio Maggiore ha diretto in questa stagione il pari degli uomini di Garcia nel derby capitolino dell'11 gennaio, finito 2-2. Diciannove, invece, i precedenti in Serie A tra il fischietto veneto e la Juventus: sette vittorie come la Roma, otto pareggi e quattro sconfitte.