Parma, Manenti: "Domenica a Genova si gioca"

19:49 - A Radio 24, ha parlato il presidente del Parma, Giampietro Manenti. Ha detto che la squadra domenica giocherà, regolarmente che domani (venerdì) salvo imprevisti incontrerà il sindaco Pizzarotti e che i libri in Tribunale non vuole portarli: c'è un piano di salvataggio. Credergli?

"In linea di massima -ha detto Manenti- domani dovrei incontrare il sindaco Pizzarotti, ma i libri in tribunale non li portiamo, abbiamo ancora un piano attuabile per salvare il Parma".

"La partita di Genova? Domenica il Parma giocherà, senza alcun problema: la trasferta dovrebbe già essere organizzata, si giocherà e potevamo farlo anche con l'Udinese".

Poi. "Il problema è che i fornitori sono stati fermi per due anni e ora che s'è mosso qualcosa, son saltati fuori tutti. Non mi aspetto niente da Lega e Federcalcio, non voglio aiuti, andremo avanti con le nostre forze. Ha ragione il presidente del Cesena: se il regolamento non prevede l'intervento della Lega, non ci deve essere".



