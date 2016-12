Serie A: Mazzoleni arbitra Cagliari-Juve

10:25 - Sarà Mazzoleni a dirigere Cagliari-Juve, primo anticipo della 16.a giornata di Serie A, in programma giovedì 19 alle ore 19.00. Napoli-Parma, che si giocherà alle ore 21.00, è stata affidata a Di Bello. Juve e Napoli si affronteranno lunedì 22 dicembre a Doha, in Qatar, nella sfida che assegnerà la Supercoppa italiana. L'inizio dell'incontro, che si giocherà all''Al Sadd – Jassim Bin Hamad Stadium', è fissato per le ore 20 locali (18 ora italiana).