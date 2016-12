Serie A: Lazio-Cagliari 4-1, doppietta per Immobile

LA PARTITA

Prosegue il buon momento della Lazio, che torna a sgasare dopo due pareggi consecutivi e resta agganciata alle zone alte della classifica: quinto posto in solitaria e Milan distante solamente un punto. Una squadra, quella di Inzaghi, che può contare su un attacco in grado di fare male a chiunque grazie all'esplosività degli esterni e alla vena realizzativa di Immobile, che con la doppietta sale a otto centri in campionato.



Rispetto alla gara di tre giorni fa col Torino, Inzaghi cambia solamente un uomo (Radu al posto di Basta) ma modifica l'assetto con due mosse, che danno un grosso beneficio ai biancocelesti: in regia va Cataldi, Parolo torna a fare la mezzala e gli esterni (Felipe Anderson e Keita) sono alti nel tridente d'attacco, anziché pensare più che altro a difendere nel 4-1-4-1 visto molte volte negli ultimi tempi. Dopo sei minuti, l'Olimpico può già festeggiare il vantaggio timbrato da Keita: Lulic serve lo spagnolo, che stoppa la sfera e infila Storari con il destro. I limiti più grossi, per la Lazio, sono soprattutto dietro, dove pesano i k.o. di Bastos e De Vrij: al loro posto, in pratica obbligatoriamente, vengono confermati Hoedt e Wallace, che però concedono amnesie pericolose.



Il 4-3-1-2 del Cagliari, davanti, è composto dal tandem Melchiorri-Borriello, assistito dal trequartista Barella. Un trio che crea più di un pericolo a Marchetti, che al 20' si salva per un pelo: Borriello scatta sul filo del fuorigioco, Wallace è in ritardo e Marchetti tentenna, ma l'attaccante manda fuori di pochissimo. Dopo un destro di Melchiorri a lato (21'), i biancocelesti trovano però il bis con un rigore di Immobile (22'), steso in area da Ceppitelli (l'episodio resta dubbio). I sardi mollano e la Lazio, di fatto, chiude il match grazie a un pasticcio Barella-Padoin: Immobile ne approfitta e vola verso la porta di Storari, trafitto nuovamente con un destro delicato.



La Lazio inizia la ripresa senza la stessa attenzione e infatti rischia grosso al minuto 61, quando Borriello calcia a lato un rigore causato dal fallo di Keita su Melchiorri. L'episodio serve agli uomini di Inzaghi per rientrare con la testa nel match, mandato definitivamente in archivio da Felipe Anderson: il brasiliano, al 79', si inventa una serpentina che termina con un destro all'angolino basso; 4-0 e primo gol in questo campionato. L'autogol di Wallace (87') interferisce solamente per le statistiche e certamente non concede sorrisi al Cagliari di Rastelli, che con nove gol presi in tre giorni torna sulla Terra. Prima di pensare a qualcosa in più di una salvezza, c'è da mettere a posto l'intera fase difensiva.