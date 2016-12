Serie A, la moviola della 13.a giornata

12:02 - Graziano Cesari e Andrea De Marco analizzano gli episodi dubbi della 13.a giornata di Serie A

Sampdoria-Napoli, arbitro Rocchi

Al 23' colpo di testa di Soriano, la palla sbatte contro braccio attaccato al corpo di Koulibaly: tocco involontario. Poi Inler rischia con un'entrata su Soriano: ma il centrocampista del Napoli prende il pallone. Al 10' della ripresa richiesta di calcio di rigore da parte del Napoli: contrasto tra Albiol e Rizzo: Albiol trattiene prima Rizzo col braccio sinistro sulla spalla sinistra, poi il blucerchiato cadendo trattiene a sua volta l'avversario. L'arbitro doveva fischiare prima il fallo a favore di Rizzo. Al 38' contrasto a centrocampo tra Eder e Lopez che cade a terra. Poi Callejon colpsce con un pestone il piede di Eder. Non sembra ci sia volontarietà di far male. Corretta l'espulsione di Koulibaly. Al 44' da angolo intervento di De Silvestri su David Lopez: De Silvestri colpisce la palla di testa anticipando il giocatore del Napoli e trascinandolo a terra. Ci stava il rigore.

Roma-Inter, arbitro Mazzoleni

Non certo di livello l'abitraggio del match dell'Olimpico. Passano pochi minuti e 8' del primo tempo, intervento di Campagnaro su Gervinho (era calcio di rigore). Passano 5 minuti e altro calcio di rigore non concesso, questa volta per il fallo in area di Ljajic su Dodò. Giusto, invece, annullare il gol per fuorigioco di Gervinho. L'episodio più contestato è quello che fa poi scaturire il 3-2 della Roma con Holebas che ferma la corsa di Guarin. Protesta anche Mancini che viene espulso.

Juventus-Roma, arbitro Orsato

Ottima la sua direzione di gara. Partiamo dal rigore concesso alla Juve. Sulla punizione di Pirlo è evidente il braccio alzato di El Kaddouri. Giusto il penalty e giusto anche farlo ribattere. Bravo Orsato nel condurre il match e bravo allo stesso modo l'assistente Costanzo giustamente annulla un gol a Vidal. Ultimo episodio è quello che chiude il match col la rete di Pirlo: non c'è fallo di Bonucci su Benassi. L'azione poi prosegue con lo juventino che inventa il gol della domenica.

Milan-Udinese, arbitro Valeri

Al 17' del primo tempo il colpo di testa di Rami, ma il pallone non è chiaro se sia gol oppure no. Al 15 del secondo tempo, c'è, invece, un rigore netto per atterramento di Badu da parte di Armero. Nell'episodio successivo, Honda controlla col braccio e poi cade. In questo caso non c'è il penalty per i rossoneri e non c'è nemmeno esplusione di Domizzi.

Chievo-Lazio, arbitro Banti

Graziano Cesari analizza così gli episodi del match: "Partita semplice per l'arbitro. Solo episodi marginali: al 40' molto bravo il guardalinee che ferma Djordjevic per un fuorigioco giusto. Nel secondo tempo ammonizione a Cesar assolutamente corretta: Banti lascia prima proseguire l'azione, quindi ammonisce il giocatore del Chievo. Voto: 7".

Sassuolo-Verona, arbitro Doveri

Graziano Cesari analizza così gli episodi dubbi del match: "Subito all'inizio, sull'1-0 per il Verona, Marquez interviene in maniera scomposta su Berardi in area: era rigore. Nel secondo tempo, Doveri ammonisce Berardi per protesta, ma il giocatore del Sassuolo non aveva commesso fallo. Da rosso, invece, l'intervento di Campanharo su Peluso. Ultimo episodio: Hallfredsson già ammonito commette un fallo su Berardi. Graziato il giocatore del Verona e bravo Mandorlini che lo sostituisce immediatamente. Voto all'arbitro: 5".