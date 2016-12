Serie A: la Fiorentina espugna 2-1 il Bentegodi

17:54 - Davanti agli occhi di Giuseppe Rossi, tornato in Italia e in tribuna al Bentegodi, la Fiorentina batte 2-1 il Verona e si rialza dopo due sconfitte di fila in campionato. Viola avanti al 16' con Gonzalo Rodriguez sugli sviluppi di un angolo. Gomez colpisce la traversa, lo imita Toni qualche minuto dopo. Al 39' c'è il gol del pari di Nico Lopez, che a tu per tu con Neto non sbaglia. Nella ripresa, al 17', Cuadrado firma il gol vittoria per i viola.

LA PARTITA

Primo tempo vivace al Bentegodi, con un gol e una traversa per parte. Comincia meglio il Verona, che spaventa Neto prima con uno spunto di Tachtsidis e poi con Nico Lopez, innescato da Toni. Poi Mandorlini perde subito Obbadi per problemi muscolari (al suo posto dentro Campanharo). Per la Fiorentina è solo questione di prendere le misure dell'avversario: dal quarto d'ora e per venti minuti buoni, la squadra viola è padrona del campo. Al 16' Gonzalo Rodriguez firma il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo e la successiva sponda di testa di Alonso, dopo 4' lo stesso argentino sfiora la doppietta - Rafael respinge. Si gioca in pratica a una porta sola, con i padroni di casa che non riescono più a impostare la manovra. Quante occasioni per la Fiorentina: due tentativi di Marcos Alonso e soprattutto la traversa di Gomez, che fa fuori Moras ma poi è sfortunato e deve rimandare ancora l'appuntamento con il gol. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo ecco che il Verona si risveglia dal torpore: prima Toni pareggia il conto dei legni poi lo stesso attaccante vince il duello tutto fisico con Gonzalo Rodriguez e serve in profondità Nico Lopez, il quale scavalca Neto e mette dentro la palla del pareggio.



Nessun cambio nell'intervallo per le due formazioni. La Fiorentina comincia la ripresa in attacco: ottima iniziativa di Joaquin sulla destra, cross per Marcos Alonso che salta ma commette fallo su Campanharo. Ancora lo spagnolo che per due volte ha la palla del 2-1 ma sbaglia la mira. Il Verona è in grave difficoltà. E al 62' la Fiorentina raccoglie i frutti dell'assalto e trova il secondo gol con Cuadrado, che raccoglie il traversone dalla sinistra di Marcos Alonso, raggira Moras e batte Rafael. La rete subita scuote il Verona, che si rende pericolosissimo con Tachtsidis, e in due occasioni ravvicinate con il nuovo entrato Christodoulopoulos. Montella richiama Joaquin e manda in campo Babacar poi è la volta di Kurtic per Gomez, che prosegue nel suo digiuno da gol. Mandorlini tenta il tutto per tutto dando spazio a Saviola (per Tachtsidis). Ma la Fiorentina amministra senza affanni. L'ultimo squillo è di Babacar, Rafael para.



LE PAGELLE

Marcos Alonso 6,5 - Tantissimi palloni giocati, mette lo zampino sia sul primo che sul secondo gol viola: sponda di testa per Gonzalo e suo l'assist per Cuadrado. Cerca anche la gioia personale ma spreca un paio di buone opportunità con altrettante conclusioni fuori misura.



Toni 6,5 - Un lottatore, sia davanti che dietro, quando c'è bisogno di dare una mano ai compagni della retroguardia. Prende la traversa, serve a Nico Lopez il pallone del pareggio. Non si arrende mai.



Gonzalo Rodriguez 6 - Bravo nell'inserimento sul primo gol, un attimo dopo Rafael gli nega la doppietta personale. Ma sul gol del pareggio di Nico Lopez è fuori posizione e si fa scappare Toni. Grave colpa.



Gomez 5,5 - Si muove come un dannato ma a conti fatti un'altra partita senza gol. E ci si mette anche la sfortuna, quando quel pallone scheggia la traversa.



Moras 5 - Una prestazione piena di errori. Si fa superare da Gomez in occasione della traversa del tedesco, poi si fa beffare da Cuadrado sull'azione del 2-1 viola.



IL TABELLINO

Verona-Fiorentina 1-2

Verona (4-3-3): Rafael 6; Gonzalez 5, Moras 5, Marquez 5,5, Agostini 5,5; Obbadi sv (9' Campanharo 5,5), Tachtsidis 5,5 (37' st Saviola sv), Hallfredsson 5,5 (25' st Christodoulopoulos 6); N. Lopez 6,5, Toni 6,5, Ionita 6. A disposizione: Benussi, Gollini, Luna, Marques, Brivio, Gu. Rodriguez, Gomez, Nené. All.: Mandorlini 5,5

Fiorentina (3-5-2): Neto 6; Savic 6,5, Go. Rodriguez 6, Basanta 5,5; Cuadrado 7, Pizarro 6, Mati Fernandez 6, B. Valero 6,5, Alonso 6,5 (18' st Vargas 6); Joaquin 6,5 (31' st Babacar 6), M. Gomez 5,5 (37' st Kurtic sv). A disposizione: Tatarusanu, Richards,Tomovic, Badelj, Aquilani, Lezzerini, Hegazy, Marin, Ilicic. All.: Montella 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 16' G.Rodriguez (F), 39' Nico Lopez (V), 17' st Cuadrado (F)

Ammoniti: Campanharo, Christodoulopoulos (V), Pizarro, Neto, Borja Valero, Basanta (F)