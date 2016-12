Serie A: l'Udinese riparte, 2-1 a Empoli

21:27 - Bel successo dell'Udinese che s'impone a Empoli: al Castellani finisce 2-1 per i friulani. Ci pensa il grande ex Di Natale a sbloccare l'incontro, quindi un rigore dubbio di Saponara sigla il momentaneo pareggio. Nella ripresa è un fortunoso tiro-cross di Widmer a decidere l'incontro: nel finale rosso a Kone, ma i toscani non trovano il 2-2. I ragazzi di Stramaccioni salgono a quota 27, agganciando il Palermo e portandosi a +1 su Inter e Milan.

LA PARTITA

Sarri rilancia Saponara, schierato al posto di Verdi come trequartista dietro a Mchedlidze e Pucciarelli. Nell'Udinese il peso dell'attacco gravita come di consueto intorno al grande ex della partita Totò Di Natale, supportato da Thereau. Proprio l'ex milanista parte forte, sgommando sulla trequarti e rendendosi pericoloso con una girata volante. Ma i friulani non stanno a guardare: splendido cross di Allan, preciso colpo di testa del solito Di Natale, che gode di una marcatura molto larga di Tonelli. Totò non esulta, ma l'Udinese è in vantaggio al 19'. Il gol sveglia i toscani e la rete arriva grazie ad un rigore, francamente molto generoso, concesso da Ghersini per tocco di mano di Danilo (che impatta con la spalla). Dal dischetto Saponara firma il suo primo gol in Serie A, che vale il pareggio al 37'. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per un grande intervento di Karnezis su Pucciarelli, ma si va al riposo sull'1-1. La ripresa si apre con un colpo di testa di Danilo, sul fondo, bissato da una mischia furibonda davanti a Karnezis, con cui l'Empoli si rende pericoloso. Pucciarelli non trova la porta di testa da pochi passi e al 60' succede quello che non ti aspetti: tiro-cross di Widmer, fin lì uno dei peggiori, il pallone assume una traiettoria diabolica su cui Sepe rimane pietrificato. E' il vantaggio friulano, con il secondo gol stagionale dello svizzero. Sarri inserisce Maccarone per Mchedlidze, rispolvera Verdi e si trova anche in superiorità numerica: Kone si becca il secondo giallo per un intervento a gomiti alti su Valdifiori. Rosso per il greco, Udinese costretta in dieci nell'ultimo quarto d'ora: alle polemiche bianconere si aggiungono quelle per un tocco di mano di Rugani in area, questa volta non visto da Ghersini. L'Empoli prova il forcing, creando problemi all'Udinese solo sulle palle da fermo: ci prova Verdi, quindi Vecino di testa per poco non fa pari. Il risultato però non cambia: Stramaccioni ritrova il successo, che mancava dal 7 dicembre, dalla trasferta vittoriosa di San Siro contro l'Inter.

LE PAGELLE

Sepe 5 - Sul gol di Di Natale non può nulla, ma su quello decisivo di Widmer, dovrebbe fare meglio. D'accordo, la traiettoria è insidiosa, ma non è possibile rimanere pietrificati in quel modo. Colpevole.

Saponara 7 - Il ritorno a Empoli lo ha rivitalizzato: sgomma dalla metacampo in su sin dai primi minuti, trova il suo primo gol in A su rigore, assumendosi la responsabilità della conclusione. Peccato che i suoi non trovino quantomeno il pari.

Widmer 6 - Fino al gol manda in scena una prova francamente opaca, al di sotto degli standard del suo campionato. Poi trova la rete (tiro o cross?) decisiva e ne trae beneficio: in ogni caso pedina importante.

Di Natale 6,5 - Non disputa la sua miglior prova, ma è il solito bomber infallibile: alla prima palla buona firma il gol dell'ex con un preciso colpo di testa. Non esulta in segno di rispetto.

Allan 6,5 - Prima da mezzo destro, poi da regista, quindi di nuovo sulla destra: trova sempre lo spazio per unire tecnica e quantità, al momento giusto. Per chi fosse scettico vedere l'assist per il gol di Di Natale

IL TABELLINO

EMPOLI-UDINESE 1-2

Empoli (4-3-1-2): Sepe 5; Hysaj 5,5, Mario Rui 6, Rugani 6, Tonelli 5,5 (44' Barba 6); Croce 5,5, Saponara 7 (67' Verdi 5,5), Valdifiori 6,5; Vecino 6; Mchedlidze 5,5 (62' Maccarone 5), Pucciarelli 5,5. A disp.: Bassi, Bianchetti, Laurini, Brillante, El Hadji, Laxalt, Signorelli, Zielinski, Rovini, Tavano. All.: Sarri 5,5.

Udinese (3-5-1-1): Karnezis 6,5; Danilo 6, Heurtaux 6, Pasquale 5,5; Piris 5,5, Widmer 6, Allan 6,5, Guilherme 6 (68' Hallberg 6), Kone 6; Di Natale 6,5 (67' Fernandes 6); Thereau 5,5. A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Gabriel Silva, Faraoni, Jaadi, Jadson, Pinzi, Aguirre. All.: Stramaccioni 6,5.

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 19' Di Natale, 60' Widmer (U), 37' rig. Saponara (E)

Ammoniti: Barba, Saponara (E), Danilo, Piris (U)

Espulsi: Kone (U) al 74' per doppia ammonizione