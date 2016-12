23 agosto 2015 Serie A: Juve-Udinese 0-1, Thereau non perdona la Signora Colpo grosso dei friulani, che superano i bianconeri allo Stadium

Clamorosa sconfitta per la Juventus, che all'esordio in campionato viene battuta in casa dall'Udinese. Allo Stadium finisce 1-0 per la squadra di Colantuono, che passa grazie al gol di Thereau (78') nell'unica occasione creata in tutta la partita. I bianconeri di Allegri hanno varie occasioni per segnare, soprattutto con Mandzukic, ma nel complesso faticano a trovare spazi contro una squadra ben organizzata in fase difensiva.

LA PARTITA

Ecco il primo terremoto, tanto per cominciare una stagione che promette clamorosi e ripetuti colpi di scena. La squadra padrona d'Italia da quattro anni perde all'esordio in campionato, nella propria casa, contro l'Udinese, senza riuscire a segnare alcuna rete. E' un risultato pesante, che fa rumore, perché la Juve non cadeva allo Stadium dal 6 gennaio 2013 (1-2 contro la Sampdoria), quando Icardi (doppietta per lui in quel match) era ancora un blucerchiato e quando i bianconeri non davano ancora la sensazione d'onnipotenza trasmessa poi negli ultimi due anni. E' un risultato pesante perché mette in evidenza le numerose lacune di questa nuova Signora, a cui mancano tremendamente i tre assi partiti in estate: Pirlo, Vidal e Tevez.



I bianconeri si presentano con un solo nuovo acquisto in campo dall'inizio, Mandzukic, ma il cambiamento rispetto alla passata stagione è profondo e riguarda soprattutto la costruzione e lo sviluppo del gioco. Senza più le idee di Pirlo, gli inserimenti di Vidal e il jolly Tevez - letale sottoporta e fondamentale nell'aprire spazi con i suoi movimenti sulla trequarti - la Juve fatica a orientarsi e nel primo tempo viene contenuta senza troppa difficoltà dall'Udinese, che comunque si concentra esclusivamente sulla fase difensiva e rinuncia a ripartire.



Ogni azione passa dai piedi di Pogba, diventato il primo riferimento dei compagni mentre Lichtsteiner, a destra, è la soluzione più efficace per cercare di bucare il fortino dei friulani. Lo svizzero è pericoloso in due circostanze (19' e 33') e scalda la testa di Mandzukic al 36', la cui mira è però da rivedere. Intanto l'Udinese non si scompone, si difende a 5 e regge l'urto in mezzo al campo, dove Padoin fallisce la prova da regista costringendo Bonucci agli straordinari. Nella ripresa i campioni d'Italia provano spingere con maggiore intensità, ma la forma fisica scadente e una scarsa precisione sulla trequarti permettono alla banda di Colantuono di rischiare solamente in un paio di circostanze. Pare cambiare qualcosa con l'ingresso in campo del vivace Dybala (65'), ma al 78' per Buffon e compagni arriva la beffa, marchiata dalla rete di Thereau su assist di Kone: Lichtsteiner arriva in ritardo e il francese infila di sinistro. Un terremoto, che obbliga la Juve a muoversi sul mercato il prima possibile.

LE PAGELLE



Bonucci 6,5 - Difensore e regista. Dietro è insuperabile, senza Pirlo la squadra comincia le azioni dai suoi piedi.



Lichtsteiner 5,5 - Primo tempo in apnea: salta l'uomo, si butta negli spazi, sforna cross e prova anche a colpire. Nella ripresa è molto meno intenso, ma soprattutto si dimentica di Thereau in occasione del gol.



Pereyra 5 - Comincia bene, cercando di sorprendere l'Udinese sulla trequarti. Col passare dei minuti sparisce dal campo.



Bruno Fernandes 6,5 - Il più vivo tra i friulani. Lotta come un mediano in mezzo al campo e cerca di creare qualcosa per i compagni.



Di Natale 5 - Gara difficile per Totò, che non ha occasioni per pungere e nemmeno i polmoni per dare una mano in copertura.