Serie A: Inter-Juventus, esame per De Boer

A San Siro va in scena l'attesissimo Derby d'Italia Inter-Juventus, valido per la quinta giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla clamorosa sconfitta interna con l'Hapoel Beer-Sheva in Europa League, tornano in campo a caccia di riscatto e cercano il secondo successo di fila in campionato dopo la vittoria in rimonta sul Pescara. Per il tecnico interista Frank de Boer si tratta di un vero e proprio esame: un'altra sconfitta metterebbe a serio rischio la sua panchina.