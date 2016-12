Serie A, Genoa-Juventus 1-0: Antonini segna al 94'

09:48 - Prima sconfitta per la Juventus in campionato. Al Ferraris la squadra di Allegri perde 1-0 contro il Genoa e viene agganciata in vetta dalla Roma. Decide il match un gol al 94' di Antonini, che sullo scadere beffa la difesa bianconera. Gara tutta grinta e corsa per gli uomini di Gasperini, che ci credono fino alla fine, si aggrappano alle parate di Perin e portano a casa un'impresa. Due legni per la Juve con Llorente e Ogbonna.

LA PARTITA

Prima o poi doveva succedere. Non accadeva dal 30 marzo (2-0 al San Paolo). La Juve si ferma in campionato e arresta la corsa. Dopo le ultime prestazioni incerte degli uomini di Allegri, del resto, gli indizi c'erano tutti. Ma è il modo in cui è arrivata la prima sconfitta dei bianconeri in campionato a stupire. Il colpo del ko arriva nel recupero, proprio quando lo 0-0 sembrava ormai inevitabile e quando le big, di solito, piazzano la zampata vincente. Questione di concentrazione, certo, ma non solo. Anche di carattere. Il Genoa ci crede fino alla fine e la caparbietà del tandem Matri-Antonini non dà scampo alla Vecchia Signora. Roba da far rizzare i capelli a Conte, che ora ha ben altro a cui pensare, ma il cui spettro alla prima sconfitta della Juve torna ad aleggiare su Allegri.



Al Ferraris, dopo l'alluvione, il campo non sorride certo alla qualità dei biancoenri. E la Juve parte col freno a mano tirato. Allegri piazza Ogbonna in mezzo alla difesa e sposta Bonucci a destra, ma è in mezzo al campo che i bianconeri faticano a trovare le misure giuste. Il Grifone pressa alto, presidia le fasce e la manovra della Juve si spegne tra le maglie rossoblù. Pogba e Vidal sono costetti ad arretrare e non riescono a costruire gioco. Senza rifornimenti, Llorente e Tevez invece si rubano lo spazio. Match bloccato e tanti errori. Al 10' Lichtsteiner prova a dare una scossa, ma il suo destro da fuori finisce alto. Poi Bertolacci inventa per Pinilla: brivido bianconero. Si lotta su ogni palla e quando sale il ritmo è la Juve a rendersi più pericolosa. Quando ha spazio, Pogba ha un altro passo. Al 21' il francesino serve Tevez, ma Perin è attento sul suo diagonale. Poco dopo il portiere rossoblù deve invece ringraziare il palo su una bella girata di Llorente.



Il Genoa gioca uomo contro uomo a tutto campo. Il fortino rossoblù regge e la banda di Gasperini si affida alla foga del baby Mandragora (classe '97) e alle folate di Bertolacci e Perotti per tenere in ansia Bonucci & Co. In mezzo al campo i bianconeri soffrono i raddoppi del Genoa e al Ferraris va in scena un match complicato per la capolista. Tevez arretra qualche metro per ricevere palla, ma il campo e le maniere forti di De Maio e Burdisso non aiutano l'Apache nelle giocate. I bianconeri collezionano corner, ma il Genoa è instancabile e il primo tempo si chiude sullo 0-0.



Nella ripresa il film non cambia. Si gioca in un fazzoletto, a discapito dello spettacolo. Così la Juve prova a pungere sui calci piazzati e Bonucci sfiora la traversa di testa sugli sviluppi di un corner. Più che calcio, a Marassi sembra ping pong. Batti e ribatti, molti errori e tante palle lunghe. Complice il terreno di gioco, di triangoli o azioni manovrate neanche l'ombra. Allegri mischia le carte e getta Morata nella mischia. E la Juve prova ad alzare il baricentro, ma sbatte ancora contro un legno. Ogbonna al 69' colpisce incredibilmente la traversa sul filo del fuorigioco. Fuori Vidal, dentro Pereyra per il forcing finale. Morata prova a fare tutto da solo all'83', ma Perin c'è. Il portiere rossoblù è l'uomo in più del Genoa e all'88' salva ancora il risultato sull'attaccante spagnolo. Per la Juve non è serata. E' chiaro. E l'epilogo arriva al 94'. La difesa bianconera dorme, Matri si infila e serve Antonini, che regala al Grifone un'impresa storica e getta sulle spalle bianconere il fardello del primo ko in campionato. La Juve è caduta. Allegri deve rimetterla in piedi in fretta.

LE PAGELLE

Buffon 5,5: macchia le 500 presenze in bianconero con la prima sconfitta in campionato. Sul gol nel recupero non può fare niente, ma da dietro forse poteva tener svegli i centrali su Matri.

Ogbonna 5: fallisce un gol quasi fatto centrando la traversa, poi nel finale si addormenta e insieme a Bonucci regala al Genoa la chance per il colpo del ko. La mancanza di Barzagli e Caceres comincia a farsi sentire

Vidal 5: molle e fuori dal gioco. Non riesce mai a far scattare la scintilla. Mai un inserimento pericoloso

Perin 8: salva il risultato in almeno tre occasioni nel finale, tenendo il Genoa a galla fino al gol partita di Antonini. Altra prestazione super

Mandragora 7: esordire così in Serie A a 17 anni è un bel lusso. Corsa, grinta e qualità. Esce sfatto e con i crampi. Dà tutto

Antonini 7: entra all'81', lotta, ci crede fino alla fine e firma il gol partita allo scadere. Bella "vendetta" su Allegri





IL TABELLINO

GENOA-JUVENTUS 1-0

Genoa (3-5-2): Perin 8; De Maio 6,5, Burdisso 6,5, Marchese 6,5; Greco 6, Mandragora 7 (24' st Kucka 6), Bertolacci 6,5, Rosi 6 (36' st Antonini 7), Antonelli 6; Perotti 5,5, Pinilla 5,5 (42' st Matri 6,5)

A disp.: Lamanna, Sommariva, Roncaglia, Izzo, Mussis, Lestienne, Edenilson, Sturaro, Iago. All.: Gasperini 7

Juventus (3-5-2): Buffon 5,5; Bonucci 5, Ogbonna 5, Chiellini 5; Lichtsteiner 6, Vidal 5 (34' st Pereyra sv), Marchisio 5,5, Pogba 5,5, Asamoah 6; Tevez 6, Llorente 5 (20' st Morata 6,5)

A disp.: Storari, Rubinho, Padoin, Pirlo, Romulo, Coman, Mattiello, Marrone, Giovinco. All.: Allegri 5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 49' st Antonini (G)

Ammoniti: Greco, De Maio (G); Ogbonna, Vidal, Chiellini, Lichtsteiner (J)