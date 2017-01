Juve, Allegri: "Perso da polli, campo impresentabile"

00:07 - La prima sconfitta in campionato lascia il segno in casa Juve e Allegri se la prende col terreno: "Abbiamo giocato su un campo impresentabile, non si può giocare a calcio così nel 2014". Poi un'analisi sulla beffa nel finale: "Perso da polli. Dobbiamo rimproverarci gli ultimi 20 secondi, i campionati si vincono anche con i pareggi". "Ci servirà da lezione, si prova a vincere ma se non si riesce si porta a casa il punto", ha aggiunto.

"Dopo pali, traverse e Perin venivamo via con un rammarico e lo 0-0, non si può perdere e prendere un gol così. E' un episodio che ci dovrà far maturare", ha aggiunto il tecnico bianconero, che poi lancia una frecciatina ai suoi giocatori: "Non si possono prendere gol a quel punto, per vincere non bisogna fare 128 punti ma uno in più della seconda". "A me piace vincere, non stravincere. Basta un punto in più degli altri per vincere, il campionato passa attraverso queste partite. Bisognava fare punti, il minimo per quanto espresso - ha aggiunto -. I campionati si vincono per un punto, ci sono 38 partite e non si vince in una partita il titolo".



Nelle ultime quattro trasferte per la Juve solo un gol e un punto. Ma Allegri non fa drammi: "A Sassuolo abbiamo fatto non bene, oggi non era facile, specie su questo campo. Ci sono momenti da gestire, il calcio è così. Avevamo 3 punti e lo scontro diretto a favore, un buon vantaggio da gestire meglio. Mancano tante partite, i campionati si vincono o perdono per un punto. Oggi poteva servire".



Poi una battuta sul gol di Antonini e sull'ipotesi di passare alla difesa a quattro: "Siamo in 6 contro 2, Antonini è solo. Pensavamo, credo, di andare avanti. Invece bisogna difendere quando la palla la hanno gli altri. Abbiamo difeso male, pensavamo ad altro. Ci servirà da lezione in futuro, è impossibile vincere tutte le partite. Quando fai di tutto per vincere e non ce la fai, non devi perdere". Capitolo condizione atletica: "E' quella di domenica con il Palermo, a livello mentale lasci qualcosa, ci sta. Stasera i ragazzi hanno fatto fisicamente una gara sui livelli del primo mese. Però in Serie A, nel 2014 non è ammissibile giocare su un campo del genere". Infine un auspicio: "Dobbiamo prendere il positivo in una serata così negativa, non era una gara da dentro o fuori. Non deve risuccedere, nel calcio non si vince sempre e ci vuole equilibrio e continuità di risultati".