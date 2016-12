Serie A: esame Sampdoria, il Milan prova a rialzarsi

Nemmeno il tempo di prendere fiato dopo la tre giorni europea ed è già tempo di rituffarsi nel campionato. La quarta giornata di Serie A si apre a Marassi con Sampdoria-Milan, l'anticipo del venerdì sera. Dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, i rossoneri vanno alla caccia di punti per provare a risollevarsi in classifica. Sarà dura al Ferraris, perché i blucerchiati attraversano un ottimo momento di forma.



La Sampdoria è infatti partita a razzo in campionato con le due vittorie contro Empoli e Atalanta. Poi è arrivata l'immeritata e rocambolesca sconfitta dell'Olimpico contro la Roma: la squadra di Giampaolo, che ha messo in mostra un buon calcio e punta molto sulla vena realizzativa del colombiano Luis Muriel (già due gol e un assist in tre gare), è quarta in classifica con 6 punti.



Tre in più di un Milan che, dopo aver iniziato bene a San Siro contro il Torino, è ripiombato nel buio degli ultimi anni con tutte le sue insicurezze. In settimana Montella ha strigliato i suoi e spera di ottenere i frutti della sua sfuriata, ma non è detto che la tattica del bastone funzioni. Il Milan non perde in casa Samp dal 2010, quando i blucerchiati s'imposero 2-1 con reti di Cassano e Pazzini (di Borriello il centro rossonero).