Serie A, dodicesima vittoria di fila per la Juventus: poker al Chievo

LA PARTITA

La corsa della Juventus non si ferma, il treno bianconero è più lanciato che mai. Pur senza Chiellini (a riposo, come accadrà ad altri in questo periodo denso di partite), Evra e Mandzukic, la squadra di Allegri gioca a memoria. Il segreto delle 12 vittorie consecutive è nel ritorno al 3-5-2 dove i giocatori si trovano a memoria, a prescindere da chi è in campo. Certo, quando hai un Dybala monstre a tuttocampo, un Pogba a tratti imprendibile e pure un Morata di nuovo protagonista, tutto diventa più facile. Anche perché il Chievo, con molti indisponibili e con l'uomo migliore - Paloschi - volato in Galles, non ha opposto una gran resistenza. Rimane un ultimo quesito: potrà la Juve tenere questi ritmi fino al termine della stagione, considerando il ritorno della Champions? Fondamentale sarà recuperare Asamoah e Pereyra per dare un po' di fiato alla mediana.

Pronti, via e la Juve è già in vantaggio. Il buon approccio alla partita dei bianconeri si traduce nel cross di Lichtsteiner che sorprende Bizzarri e la linea difensiva veronese lasciando Morata libero di fare tap-in. Una liberazione per lo spagnolo, in gol in serie A dopo 14 partite, e una conferma in più dello straordinario momento di forma della banda Allegri. Con Birsa che parte largo e dà libertà di impostazione a Bonucci, il centrocampo bianconero manovra a piacimento i momenti del match con il trio Pogba-Dybala-Morata che alterna giocate di alto livello a qualche sbavatura per eccesso di confidenza. Il francese ci prova più volte da lontano (bello il tiro di controbalzo da 25 metri che sfiora il palo) ma trova sempre pronto Bizzarri, che stoppa anche un paio di tentativi di Dybala. Maran capisce l'aria che tira e ritorna al 4-3-1-2, il Chievo inizia a carburare, Rigoni arriva anche al tiro. E' giusto una sensazione, un attimo. Perché la Juve sa che è di nuovo tempo di accelerare e allestisce il replay dell'1-0. Questa volta l'azione si sviluppa sulla fascia sinistra, l'assist-man è Khedira ma lo stoccatore ancora Dybala.

Anche se l'aria è quella di "partita già finita", il Chievo si affaccia alla ripresa volenteroso. Un po' meglio i gialloblù con l'intraprendenza di M'Poku ma, come sul finale di primo tempo, la legge bianconera è spietata. Una gran palla di Dybala libera Lichtsteiner che orizzontalmente serve Alex Sandro con la gentile assistenza di Pogba: il piatto del brasiliano batte per la terza volta Bizzarri. E' il sedicesimo, sei minuti più tardi arriva anche il sigillo di Pogba che danza al limite dell'area, supera i centrali clivensi e fa poker. Cinque minuti dopo, traversa di Alex Sandro, poi Morata sfiora la tripletta ma il tiro a giro esce di poco. Nonostante i tentativi di Maran per coprire la squadra non c'è storia, la Juve prova comunque a fare il quinto gol con Bonucci. Non arriva, ma conta poco. E' il secondo 0-4 in trasferta consecutivo, il Napoli è avvisato.