Serie A: Bacca-Luiz Adriano, il Milan sorride

LA PARTITA

Le scelte degli allenatori: Mihajlovic prova a cambiare qualcosa a centrocampo, negativo con la Fiorentina, e sceglie Suso e Nocerino per Honda e Bonaventura. Balotelli in panchina, così come Kucka. Giampaolo ritrova un perno importante per la difesa, Tonelli e conta sulla voglia di Saponara di farsi ammirare dal suo ex pubblico.

La partenza non è indimenticabile, il Milan soffre il fraseggio corto dell'Empoli e cerca i cambi di gioco per allargare la linea difensiva avversaria, corta ma stretta. Il risultato non è dei migliori, le sventagliate sono lente e prevedibili, tanto che Mihajlovic nei primi dieci minuti vorrebbe mangiarsi Suso e Bertolacci (ancora una volta spaesato). Quando l'Empoli si accorge che si potrebbe fare un passettino in più rispetto alla sola gestione del match, è il Milan ad affondare: combinazione Luiz Adriano-Bacca, il colombiano si invola e dribbla anche Skorupski prima di insaccare. Il gol però non è una medicina tanto che l'immediato pareggio empolese fa ripiombare il Milan negli antichi difetti, Maccarone-Saponara combinano che è un piacere mentre De Jong e Nocerino non riesco a imbastire una trama decente. San Siro fischia, Balotelli si scalda e Mihajlovic medita cambi.

La prima mossa è l'ingresso di Kucka, che fa il suo esordio (al contrario di Balotelli), per Nocerino anche se quella più gradita ai tifosi è il cambio Bonaventura-Suso (per distacco il più fischiato, seguito da Bertolacci). Nonostante la manovra risulti più fluida, le difficoltà permangono e non si fa fatica a capire come mai il tecnico serbo voglia interventi del mercato a centrocampo. Una buona notizia, però, il Milan la riceve: quest'anno gli attaccanti ci sono e sono bravi. Non a caso è Luiz Adriano che scaccia gli incubi, inzuccando da calcio d'angolo e approfittando della brutta uscita di Skorupski. Giusto in tempo perché poi la partita si spegne tra stanchezza, umidità e crampi.

Tre punti vitali per i rossoneri, che si presentano un po' più sereni al derby (e magari sul mercato) anche se Mihajlovic ha molto da lavorare sulla qualità del gioco. L'Empoli, invece, ha sofferto della lacuna dello scorso anno: prima di fare gol deve creare tanto, troppo. Senza attaccanti di primo pelo, la salvezza sarà dura: non si vive dei soli Saponara-Maccarone.