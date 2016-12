Serie A: Atalanta-Juventus 0-3, doppietta di Tevez e gol di Morata

09:41 - La Juve passa sul campo dell'Atalanta, ottiene la quinta vittoria in cinque gare e riaggancia la Roma in testa alla classifica. I bianconeri sono letali e, nonostante un avvio combattuto, ipotecano i tre punti al 35', quando Tevez approfitta dell'assist di Lichtsteiner e converte per l'1-0. L'Atalanta ha la chance del pari al 59', ma Buffon para un rigore a Denis. Sul cambio di fronte Tevez batte ancora Sportiello, poi Morata chiude la pratica: 3-0.

LA PARTITA

Sapere che Gigi Buffon è imbattuto da quasi 1000 minuti, e quasi 5 mesi (era il 28 aprile 2014 quando Zaza mise a segno l'ultimo gol nella porta bianconera), è solo una della sfaccettature di una serata fantastica, in cui la Juve si è riappropriata del titolo di favorita. Un'altra prestazione enorme nel momento in cui il campionato lo richiede, con la Roma lanciatissima in vetta alla classifica e desiderosa del primo passo falso dei rivali. Che non arriva. In questo avvio di stagione, sono cinque vittorie in cinque gare, che diventano sei su sei allargando il calcolo alla Champions. E Buffon, per rimanere in tema di record, non subisce gol da 981' fra campionato e coppe (la bellezza di dieci partite, compresa quella odierna). Già i numeri, da soli, tenderebbero a ubriacare chiunque. Ma la squadra di Allegri va oltre: fornisce un'altra prestazione spettacolare e di sostanza, che non lascia spazio ai malcapitati di turno. Colantuono mette in campo un'Atalanta agguerrita, volenterosa. Il piano partita prevede di rispondere colpo sul colpo all'intensità bianconera, ma il copione viene rispettato per pochi minuti. Cioè il tempo necessario alla Juve per trovare il giusto ritmo e scavare un abisso – di qualità, quantità e tutto quello che volete – fra sé e la Dea.

Il primo tiro in porta, dopo 2', è del giovane Baselli, già nel mirino della Vecchia Signora. La Juve fatica un po' a trovare le misure. Evra sbaglia qualche appoggio, come Vidal, che non brilla. Ma là davanti c'è un trascinatore pazzesco: Tevez. Corre a tutto campo, prende la mira e comincia a tartassare l'equilibrio dei reparti avversari. Si sgancia, affonda, rifinisce. Fa tutto. E ovviamente anche gol non appena l'attenzione difensiva dell'Atalanta scema. Llorente vede l'inserimento di Lichtsteiner, il cross dello svizzero è un invito a nozze per Carlitos: appoggio comodo per l'1-0. Una storia già vista. La Juve trae spinta e convinzione dal vantaggio e comincia a macinare gioco. In mezzo al campo l'Atalanta frana, dato che Pogba trova sempre il tempo giusto per la giocata. Sul fronte d'attacco, invece, il Papu Gomez è il fantasma di se stesso e Boakye non riesce a rendersi utile a Denis. Ma è sul piano mentale che i nerazzurri perdono coesione. Ed è la fine. Llorente sfiora il bis di testa dopo un'ingenuità di Estigarribia, l'intervallo non cambia l'inerzia.

La Juve resta padrona, anche se l'ingresso del giovane Molina e un intervento accidentato di Chiellini consegnano a Denis la chance del pari: ma il rigore del Tanque, ancora fermo a zero reti, viene smanacciato da Buffon sulla riga di porta. Altro prodigio. Sul fronte opposto, a distanza di 60 secondi, Tevez completa la sua serata di grazia con un tiro dai venti metri che Sportiello non riesce a trattenere: è il 2-0 che chiude di fatto la partita. Ma non vi aspettate che la Juve smetta di giocare. Il furore agonistico cala un po', ma c'è ancora bisogno di testare la condizione in vista dell'appuntamento di mercoledì a Madrid con l'Atletico di Simeone. E, nella stessa ottica, di dosare un po' le forze. Così Llorente lascia spazio a Morata, Vidal a Pereyra. Gli ultimi due innesti, col solito zampino di Tevez, confezionano il tris: primo gol italiano (di testa) per l'ex centravanti del Real, che comincia a sgomitare per davvero. La partita è in ghiaccio, si può pensare alla Champions. Le prove non finiscono mai: coi Colchoneros sarà diverso dal solito. Batterli è uno step necessario per acquisire credibilità anche in Europa.



LE PAGELLE

Tevez 8 - Spariglia la media di un gol a partita che già ne l'aveva reso un cannibale. Gioca a tutto campo, ha leadership da vendere e trova due giocate decisive. Impossibile chiedere di più a un attaccante, anche se l'Argentina continua a ignorarlo

Denis 4,5 - Sbaglia il rigore che può regalare il pari alla Dea. E' l'inizio della fine. Nei primi minuti tira fuori dall'area i difensori e si guadagna qualche fallo, poi cala vistosamente. Non si è ancora sbloccato e inizia ad essere un problema

Llorente 6,5 - Preferito ancora una volta a Morata, incide silenziosamente. Ad esempio entrando nell'azione del primo gol: fantastica l'apertura per l'accorrente Lichtsteiner. Gioca spalle alla porta, ma lo fa in modo sublime

Zappacosta 5 - La sua gara non è malvagia. Specialmente all'inizio, quando l'Atalanta morde, lui e Dramè sono due giocatori chiave. Ma si addormenta in occasione del gol di Tevez e sbatte spesso su Pogba

Pogba 7 - Più brillante di Marchisio e Vidal, ha sempre la giocata a portata di mano. Per fortuna di Colantuono si infiamma a sprazzi, ma la qualità è superiore alla media



IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 0-3

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 5; Zappacosta 5, Biava 5,5, Benalouane 6,5, Dramè 6; Estigarribia 5 (4' st Molina 6,5), Baselli 5,5 (20' st Cigarini 5,5), Carmona 6, Gomez 5 (30' st Bianchi sv); Boakye 5, Denis 4,5. A disp.: Avramov, Scaloni, Stendardo, Cherubin, Del Grosso, Raimondi, Migliaccio, D'Alessandro, Moralez. All.: Colantuono 5,5

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Ogbonna 6, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Lichtsteiner 7, Pogba 7, Marchisio 5,5, Vidal 6 (25' st Pereyra 6), Evra 6; Llorente 6,5 (22' st Morata 7), Tevez 8 (40' st Coman sv). A disp.: Storari, Rubinho, Padoin, Pepe, Asamoah, Mattiello, Coman, Giovinco. All.: Allegri 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 35' Tevez, 15' st Tevez, 37' st Morata

Ammoniti: Benalouane, Molina (A), Marchisio, Chiellini, Evra (J)

Espulsi: -