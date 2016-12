Scozia, portiere del Dundee United para tre rigori in 23'

Tre calci di rigore parati in soli 23'. E' la straordinaria impresa di Cammy Bell , 29enne portiere del Dundee United, che sabato ha fermato uno dopo l'altro i rigoristi del Dunfermline . Il suo pomeriggio da eroe è cominciato al 9', quando ha respinto il penalty di Reilly, poi è proseguito al 27', quando ha detto no a Clark e infine si è ripetuto su McMullan al 32'. Per la cronaca il Dundee United ha vinto 3-1.

Dopo una stagione da comprimario in panchina con i Rangers, Bell ha deciso di rimettersi in gioco al Dundee United nella Scottish Championship, l'equivalente della nostra Serie B. L'impresa di sabato davanti a 5.563 spettatori rimasti a bocca aperta è di quelle da raccontare ai nipotini, perché parare tre rigori in una sola partita è evento più unico che raro.



Oltremanica il primo a riuscirci fu tale Walter Scott del Grimsby Town nel lontano 1909. A fine gara Bell, che domenica prossima festeggerà i 30 anni, si è portato a casa il pallone, come un giocatore che ha segnato una tripletta. Cosa che in un certo senso ha fatto anche lui...