San Lorenzo, messaggio d'auguri al Papa: "Il regalo te lo facciamo noi"

20:21 - Papa Francesco compie 78 anni e la sua squadra del cuore, il San Lorenzo, non dimentica la ricorrenza. Così gli rivolge un messaggio su Twitter: "Buon compleanno Pontefice... e che vinca il San Lorenzo. Oggi il regalo te lo facciamo noi". Il club argentino è impegnato nella semifinale del Mondiale per Club contro i neozelandesi dell'Auckland City: in caso di vittoria, i campioni della Libertadores si qualificano per la finale contro il Real Madrid.

Feliz cumpleaños, @Pontifex_es y... ¡qué gane #SanLorenzo! Hoy el regalo te lo hacemos nosotros. pic.twitter.com/xSQXoeSmKM

