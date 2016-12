Sampdoria, Mihajlovic: "Con la Roma sfida tra squadre arrabbiate"

18:30 - La Sampdoria terza in classifica ospiterà una Roma arrabbiata e Mihajlovic è già affamato di vittoria: "Ottimista è uomo che senza una lira ordina ostriche con la speranza di pagarle con la perla che c'è dentro - ha dichiarato Sinisa citando Ugo Tognazzi -. Sarà una sfida tra squadre arrabbiate e possiamo vincerla. Vogliamo riprenderci quanto perso a Cagliari. La Roma gioca il miglior calcio, ma il Bayern ha dimostrato che sono perforabili".

"Dobbiamo essere bravi prima nella testa e poi nelle gambe - ha continuato il tecnico blucerchiato - e dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto grandi progressi. Se noi siamo arrabbiati per il pareggio di Cagliari, figuratevi la Roma. Non potremo sbagliare e non dobbiamo pensare che loro siano in difficoltà. Hanno grandi campioni e sicuramente non ripeteranno gli errori di coppa". Ritornando a Tognazzi: "Speriamo di trovare molte perle domani".

Un po' di difficoltà numerica Mihajlovic ce l'ha in difesa: "Gastaldello è forte, non sarà una febbre a fermarlo. Silvestre si è fermato a scopo precauzionale ma sarà disponibile". In campo tornerà dal primo minuto anche Romero dopo il ko di Viviano: "L'ho visto bene e si è comportato da professionista. Si allena bene col gruppo e le qualità le conosciamo tutti". L'ottimismo c'è: "Ferrero lo è di più, ma spero che i romanisti non si arrabbino per le sue dichiarazioni perché il nostro presidente guarda tutto con gli occhi dello spettacolo".