Sampdoria, Mihajlovic avverte: "Non possiamo rilassarci. Eto'o? Che non sia una distrazione"

19:49 - La sua Sampdoria ha chiuso il girone d'andata al terzo posto ed ora è chiamata al compito più difficile: ripetersi. "Dobbiamo raddoppiare gli sforzi - ha detto Mihajlovic - Il Palermo è una buona squadra, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo vincere. Non possiamo rilassarci". Sull'arrivo di Eto'o: "Non deve essere una distrazione". Caso Okaka: "E' un momento-no, ma non ci sono problemi. Ieri gli ho persino pagato la cena".

Mihajlovic annuncia l'arrivo di Eto'o, ma non vuole farsi distrarre dal grande colpo del presidente Ferrero. " È un grande calciatore, che ha vinto tutto e che mediaticamente attira molte attenzioni; ma questo non deve distoglierci. Se siamo terzi il merito è di questi ragazzi, del loro impegno e del loro lavoro quotidiano".

Il tecnico blucerchiato fa in tempo a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Prima tira le orecchie al pubblico che nell'ultima uscita casalinga ha mugnato (a suo dire) un po' troppo. "Domani mi incazzo se sento il pubblico che mugugna - ha attaccato -. Se vogliono venire allo stadio per mugugnare possono anche stare a casa: questi ragazzi vanno aiutati".

Poi è il turno della stampa. "Le abbiamo viste tutte - ha proseguito - e sappiamo che ce la possiamo giocare con ogni squadra. Ultimamente abbiamo sbagliato una gara, con la Lazio, forse un tempo a Cesena, ma poi nient'altro. Dopo la Coppa Italia ho letto delle cose che non mi sono piaciute: pensieri, discorsi che non c'entrano nulla con il calcio. Qui ci sono tanti ragazzi che meritano di giocare per quanto fanno vedere tutti i giorni: sono state critiche ingenerose. E io non ci sto. Ho fiducia in loro e sono convinto che se fossimo rimasti in undici ce la saremmo giocata sino all'ultimo".



Miha chiude il caso Okaka: "Queste situazioni capitano in tutte le squadre, solo che è stata ingantita dal fatto che voi foste fuori. Per noi è un giocatore molto importante. Tornerà ad essere il solito".