Sacchi-Allegri, è ancora alta tensione

23:02 - Niente pace tra Allegri e Sacchi, anzi. Nel dopo partita di Juve-Roma, è ancora alta tensione tra i due. "Vediamo se abbiamo visto la stessa partita", esordisce Sacchi. "Per me neanche stasera", la replica del tecnico della Juve. "Non ti fa onore, vista la mia storia e la tua storia. Credo di meritare rispetto per tante cose", ancora Sacchi. Allegri: "Ho fatto una battuta, se non accetti le battute, io non parlo più. Bisogna anche sdrammatizzare".