Sabella al Milan: lo dicono in Argentina

19:28 - Alejandro Sabella per la panchina del Milan. La prossima estate. O chissà, magari anche prima. Ovvio che i tormenti rossoneri stiano facendo il giro del mondo, e la posizione di Pippo Inzaghi rimanga precaria: fa parte del gioco e della realtà. Ed è ovvio che un po' ovunque si aprano scenari inediti, spuntino rumors, e si propongano candidature alle quali prestare l'attenzione dovuta. Un po' così, tutto fa notizia, senza la pretesa che sia la verità.

La verità, in tal senso, sta in una voce che arriva dall'Argentina, Radio la Red. Secondo la quale Sabella, 61 anni, ct della Nazionale argentina ai Mondiali, dimessosi dopo la finale con la Germania e attualmente a riposo, sta programmando un viaggio in Italia e potrebbe essere accostato all'immediato futuro del Milan: diciamo per la prossima stagione.

Non sappiamo se questo sia un pensiero del Milan. Oppure solo un pensiero di Radio la Red. Certo è che Sabella non è un allenatore qualunque.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X