Russia 2018, qualificazioni: crollo Portogallo, la Francia va in bianco

Brutto risveglio per il Portogallo campione d'Europa che, privo di Cristiano Ronaldo , inizia nel peggiore dei modi le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 perdendo 2-0 a Basilea contro la Svizzera. Delude anche la Francia che a Borisov non va oltre lo 0-0 contro la Bielorussia. Successi rotondi per la Bosnia (5-0 sull'Estonia) e del Belgio (3-0 a Cipro). L' Olanda pareggia 1-1 in Svezia, Ungheria bloccata sullo 0-0 dalle Isole Far Oer.

Girone A

Serata da dimenticare per la Francia di Deschamps che sbatte sulla Bielorussia: a Borisov finisce 0-0 e l'occasione più ghiotta capita al 58' sulla testa di Giroud che però colpisce la traversa. Un minuto prima era stato Griezmann a sfiorare il vantaggio con un sinistro a giro su punizione. Botta e risposta tra Svezia e Olanda alla Friends Arena di Stoccolma: Berg porta in vantaggio i padroni di casa al 42' sfruttando un clamoroso errore di Strootman, Sneijder al 67' ristabilisce l'equilibrio: per lui è il 30esimo gol in Orange. Incredibile altalena di emozioni al Vasil Levski di Sofia dove la Bulgaria batte 4-3 il Lussemburgo rimontando dall'1-2: il gol partita è di Tonev al 92'.



Girone B

Fa rumore la caduta del Portogallo che a Basilea si inchina alla Svizzera. I rossocrociati di Petkovic piazzano l'uno-due nel primo tempo: al 24' Embolo sblocca il risultato di testa dopo una maldestra respinta di Rui Patricio su punizione di Rodriguez, alla mezz'ora Mehmedi raddoppia con un gran destro sotto l'incrocio dei pali. Spettacolo col contagocce nelle altre due partite del gruppo: l'Ungheria, una delle note più liete degli ultimi Europei, viene bloccata sullo 0-0 dalle Isole Far Oer. La Lettonia soffre ma vince di misura ad Andorra: match winner Sabala al 48'.



Girone H

Tutto facile per la Bosnia che a Zenica rifila un pesante 5-0 all'Estonia: Dzeko segna su rigore la rete del momentaneo 2-0. Tutto facile anche per il Belgio che a Nicosia supera Cipro: il 3-0 porta le firme di Lukaku (doppietta) e Carrasco. Nel finale Batshuayi sbaglia il rigore del poker. Poker che invece riesce alla Grecia contro Gibilterra: nel tabellino dei marcatori c'è anche il nome di Torosidis, appena acquistato dal Bologna.