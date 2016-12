"Ho un affetto grandissimo per l'Inter ma in questo momento non so come potrei aiutarla per tornare grande". Parole del grande ex nerazzurro Ronaldo, raggiunto a Montecarlo da Premium Sport. "Credo sia una questione di tempo per il ritorno di Simeone, anche se Mancini è ancora lì. L'Inter ha bisogno di risultati. A gennaio-febbraio sono stati scandalosi e hanno condizionato tutta la stagione. Per vincere bisogna restare concentrati tutto l'anno".