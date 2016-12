Roma, Spalletti: "Prestazione pesante, dispiaciuto per Totti"

"Abbiamo fatto una prestazione pesante contro una squadra fortissima con grandissima qualità. Abbiamo concesso pochissimo, ci sono cose da migliorare ma la strada è quella giusta". Luciano Spalletti è molto soddisfatto della sua Roma , che non si ferma più. " Totti ? Avrei voluto metterlo anche per tenere palla ma la squadra stava faticando a salire e ho fatto altre scelte. Sono il primo a essere dispiaciuto. Il Real ha perso? Andremo a giocarcela".

"I tanti tifosi venuti a sostenerci? Questo è un altro grande risultato, vedere tutta la curva piena è una cosa che aumenta le nostre potenzialità: con loro noi siamo più forti - ha proseguito Spalletti a Premium Sport - Se crediamo all'impresa in Champions contro il Real? Dopo l'andata la partita di ritorno è quasi proibitiva ma non impossibile. Andremo a giocarcela, anche perché a Roma abbiamo preso due gol ma potevamo farli anche noi. Andiamo con la consapevolezza nei nostri mezzi, supportati anche dalle ultime gare che stiamo giocando in campionato. Il primo pensiero che ho avuto quando sono tornato a Roma? Quando entri in uno spogliatoio speri di capire subito dove devi mettere le mani ma la cosa fondamentale è andare a riattivare e stimolare la testa il più velocemente possibile".