24 gennaio 2016 Roma, Spalletti: "Dovevamo osare di più" Il tecnico giallorosso: "Era la partita più importante. Mercato? Ci servono un centrale di difesa e due ali"

"Dovevamo osare di più". Luciano Spalletti non butta via tutto dopo la sconfitta allo Juventus Stadium contro la Juve. Ma sa che il percorso della sua Roma per guarire è lungo: "Sarà un decorso di almeno 5 mesi. Il morale non aiuta, le gambe ne risentono. Era la partita più importante e non abbiamo provato a vincerla". Poi il mercato: "Servono un centrale e due ali, Perotti va bene, ma dipende dalle cessioni".

Spalletti sa che l'aspetto psicologico per rialzare questa Roma è fondamentale: "In questo momento mancano l'entusiasmo e l'autostima. Dobbiamo avere più coraggio nelle giocate. In questi mesi dovremo lavorare molto e non dovrà mai mancare il sacrificio". La Champions League ormai una chimera? "Io guardo la classifica, e finisce lì. Voglio solo ritrovare e rialzare il morale della squadra per far sì che possa tornare a vincere le partite".



Il tecnico toscano svela anche un retroscena sul suo recente passato: "Senza l'offerta della Roma sarei andato in Cina? Quando siamo liberi qualche discorso si fa, qualche avvisaglia era partita. Sul mercato arriveranno un difensore e un esterno alto? È così, noi abbiamo bisogno di un difensore centrale e poi di uno o due giocatori davanti, giocatori che saltino l'uomo e che sappiano creare giocate importanti. Perotti ha delle qualità ma non è il solo. Facciamo lavorare la società".