Roma, rabbia Garcia: "L'espulsione di Torosidis è esagerata"

08:17 - Felice per la reazione della sua squadra, rammaricato per il pareggio che allontana ulteriormente lo scudetto, arrabbiato per il rosso a Torosidis. A Garcia non va giù il finale di partita in dieci uomini e dice: "L'espulsione di Torosidis mi è sembrata esagerata, non c'era intenzione di toccare Vidal: fa anche un saltello per provare ad evitarlo. Il fallo ci poteva stare, ma il giallo è esagerato". Poi sulla gara: "Da ricordare gli ultimi 20'".

E ancora: "I giocatori devono ricordarsi questi ultimi venti minuti per il futuro. Se avessimo giocato le ultime 13 come abbiamo giocato questo finale di gara ne avremmo vinte tante". Il tecnico della Roma prosegue poi nella sua analisi: "Primo tempo? Affrontavamo la miglior difesa d'Italia, dovevamo manovrare di più e sfruttare l'ampiezza. Abbiamo girato lentamente il pallone, la gara era molto tattica, ma mi è piaciuta la reazione della squadra che perdeva 1-0 ed era con un uomo in meno. Giallo automatico per azione importante? Avete sempre ragione voi. C'è il regolamento, ma c'è anche uno spirito in una partita da seguire".

Sul cambio di Totti: "E' uscito prima Ljajic, l'ho lasciato davanti ma comunque con l'uomo in meno bisogna correre di più. Chi è entrato l'ha fatto bene. Però il capitano ha giocato bene, è utile nel possesso ed alcune giocate le ha solo lui, Daniele è in forma ma era ammonito ed ho già pregato per non vedere Pjanic prendere il secondo cartellino".

Infine sulla corsa scudetto: "Mancano tredici partite, vogliamo difendere il secondo posto e questo è l'unico modo per attaccare il primo".