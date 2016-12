Roma, Pallotta e Garcia s'infuriano: "Basta pensare alla Juventus"

14:02 - Le polemiche post Juventus-Roma devono finire, una volta per tutte. L'intervista in cui il portiere giallorosso De Sanctis ha attaccato i bianconeri, non è andata giù a James Pallotta che si è fatto di nuovo sentire da Oltreoceano. Il presidente della Roma si è infuriato con il management e con i giocatori imponendo lo stop alle parole su quel match. Garcia ha preso la palla al balzo strigliando i giocatori prima dell'allenamento: "Calmiamoci".

Due settimane di polemiche non sono andate giù al presidente della Roma che dai suoi uffici statunitensi si è infuriato con il management per non aver evitato altre interviste e dichiarazioni nell'ultima settimana. La goccia che ha fatto traboccare il vaso l'ha versata De Sanctis con l'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'intervento presidenziale è stato immediato dicendo stop a tutte le voci post Juventus-Roma, per lui e per tutti i tesserati della Roma. "Diamoci una calmata" il senso della telefonata di fuoco, preso al volo dal tecnico Garcia che un quarto d'ora prima dell'allenamento ha strigliato i suoi ragazzi per riportare la concentrazione sulla partita contro il Chievo. "Siamo forti - avrebbe detto il tecnico -, possiamo vincere. Evitiamo però di voltarci indietro a quello che è successo contro la Juventus". C'è il campionato, e poi il Bayern Monaco, da affrontare in emergenza a centrocampo. Questi sono i problemi di cui Garcia, e Pallotta, vogliono preoccuparsi.