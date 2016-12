Roma-Milan: l'1-1 che salva (forse) due panchine

LA PARTITAPer capire chi sta peggio, ci vuole poco. Un sospiro appena e dopo 16 secondi (secondi) Romagnoli pasticcia, Sadiq tira da vicino, Donnarumma salva. Milanisti in confusione, e al 4' su punizione da destra, Pjanic pesca Rudiger libero di deviare di piatto, e in solitaria, la palla verso il gol a due passi dalla porta. La faccia di Galliani, la immaginate. Quella di Miha è da cornice. E al 7' Sadiq (scatenato) serve a Pjanic l'occasione del raddoppio. Fuori.

Partita così, piena di giallorosso subito. Ma dire che la Roma sia una squadra sulla via della salute è sbagliato. Dinanzi a un Milan disastroso, che decide di entrare in campo (in partita) solo dopo una decina di minuti, anche la squadra di Garcia mostra limiti di tranquillità e confusione, molta confusione, nel gioco. La gara va a strappi, i rossoneri sanno come arrivare appena oltre la metà campo, poi non sanno più cosa fare: solo Bonaventura cerca qualcosa di passabile, gli altri no, danno calci al pallone, ma senza meta.

Le ripartenze romaniste, con Sadiq, un Gervinho sottotono e Iago Falque potrebbero fare molto male. Al 20' ancora Rudiger, su azione d'angolo, devia di testa: Donnarumma devia la palla sul palo. Garcia dalla panchina si agita molto: se la difesa milanista è alla deriva, quella romanista è solo un poco meno peggio. apre anch'essa spazi inopportuni. Al 26' (finalmente) un pallone per Bacca, che Szczesny salva.

Da lì alla fine del primo tempo, qualche eccesso di botte, quattro ammoniti, un paio di volate di Sadiq, l'infortunio di Manolas e le solite facce: quella di Galliani, quella di Mihajlovic e quella Garcia, molto teso nonostante l'1-0.

Ripresa. E Garcia aveva ben ragione di agitarsi. Perché è la sua Roma che imita il Milan d'inizio partita con un avvio pazzesco, e con Castan che rileva l'infortunato Manolas.. Al 4' Kucka di testa va in gol, su assist di Honda: comoda la sua palombella nell'area piccola. Poi nelle retrovie romaniste succede di tutto e Bacca al 14' e Kucka al 15' sbagliano due reti già fatte. Mihajlovic scatena la sua rabbia. Garcia fa altrettanto. Nel frattempo, dentro Boateng che festeggia il suo ritorno nel campionato italiano dopo 32 mesi e Salah che rileva Iago Falque.

E' la gara degli errori. E anche degli orrori.

La traversa di Bacca al 19' st, in una difesa romanista dispersa, è un segnale che Garcia coglie chiedendo aiuto al suo capitano: Totti. Al 25' st, con un mezzo boato, riecco dunque Totti in campo dopo 105 giorni. Di malanni, attesa e silenzi. Dentro lui, Salah si trova a tu per tu col gol, ma non trova la porta. E' il primo cenno romanista in questa ripresa che è l'esatto opposto del primo tempo: solo rossonera.

Il resto sono briciole di emozioni, con squadre stanche stressate e chissà se appagate da questo pareggio che non fa contento nessuno, e nemmeno crea stati di crisi totale. Su cosa accadrà in futuro, siamo punto e a capo: chissà. Roma e Milan restano malate. E i due pistoleri Garcia-Miha hanno sbagliato, entrambi, il colpo. Forse, meglio così.