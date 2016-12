Roma, Gervinho: "Squalifica di Garcia non influirà sulla squadra"

17:26 - L'assenza di Garcia in panchina contro Milan e Udinese non si farà sentire. Gervinho è convinto che la Roma riuscirà a mantenere viva l'attenzione: "Non credo che quanto successo al mister avrà delle ripercussioni sulla squadra. Garcia resta concentrato sul campo e anche noi dovremo fare lo stesso, cercando di vincere tutte le partite". Sugli episodi di Marassi: "E' stata una gara difficile e movimentata, ma conta solo che l'abbiamo vinta".



L'ivoriano, intervistato da 'Sky', ha approfondito la questione: "A Genova è stata una gara difficile, si sfidavano la seconda contro la terza in classifica e c'è stato un fine partita un po' convulso. I giocatori del Genoa hanno contestato diverse decisioni, c'è stata un po' di confusione, non vorrei entrare troppo nei dettagli ma la cosa più importante è che la Roma abbia vinto". Garcia, dopo aver rivolto un presunto schiaffo a uno steward, è stato fermato dal giudice sportivo per due giornate, ma la Roma ha già promesso battaglia in tutte le sedi per sovvertire la sentenza.