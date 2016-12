Roma, Garcia mister 100 punti e ora testa al City

13:51 - Nel giorno della festa di Francesco Totti, celebrata con la vittoria della Roma sul Verona, Rudi Garcia tocca un traguardo importante in giallorosso: 100 punti, di cui 85 conquistati l'anno scorso e 15 in questo perfetto inizio di stagione, su un totale di 43 partite. Meglio di Capello, con l'obiettivo di imitarlo nella conquista dello scudetto. E domenica prossima scontro diretto con la Juve. Ma prima testa al City: il capitano suona la carica.

Una settimana importante, quasi decisiva per la Roma, chiamata al doppio impegno in Champions contro il Manchester City e poi nella sfida diretta contro la rivale numero uno per lo scudetto, la Juve, nella tana bianconera, lo Juventus Stadium. L'ambiente giallorosso è carico al massimo: e capitan Totti, dopo aver celebrato al meglio i suoi 38 anni, nella sua 'casa' avanti ai propri tifosi, è pronto a guidare la Roma anche nell'impegno europeo in Inghilterra: il numero 10 sarà infatti sicuramente titolare in attacco. Al suo fianco ci sarà Gervinho, mentre per la terza maglia del tridente è ballottaggio tra Destro e Florenzi. E la buona notizia arriva da Iturbe: l'attaccante argentino ha bruciato i tempi ed è stato convocato per Manchester.



I convocati per la sfida con il Manchester City:



Portieri: De Sanctis, Skorupski, Curci

Difensori: Holebas, Cole, Maicon, Manolas, Torosidis, Yanga-Mbiwa, Somma

Centrocampisti: Florenzi, Keita, Nainggolan, Paredes, Pjanic

Attaccanti: Destro, Gervinho, Iturbe, Ljajic, Totti