Roma, Garcia: "Il City più fortunato di noi"

23:31 - L'eliminazione dalla Champions fa male alla Roma. Rudi Garcia però vuole cancellare la delusione: "Il pari di Mosca? Non cambiava granché - spiega il tecnico -. Giocare con il City per lo 0-0 sarebbe stato un suicidio. Questa sera ci è mancata efficacia. La fortuna invece aveva deciso da che parte stare. Bisognava sbloccare la partita nel primo quarto d'ora, anche se si poteva fare qualcosa di più. L'obiettivo ora è il campionato".



"Nessun rimpianto - spiega il tecnico francese a Canale 5 -. Era una finale, sapevamo che il City era forte anche con qualche assenze. Serviva anche un po' di fortuna: la palla è andata dentro per loro e fuori per noi. Dovevamo segnare nei primi 15' per aprire di più la partita. Rimpianto a Mosca? Non sarebbe cambiato nulla. Giocare per lo 0-0 sarebbe stato un suicidio. Il City ha più esperienza in questo tipo di partite. Noi dobbiamo imparare e migliorare sul alcuni punti se vogliamo raggiungere i grandi d'Europa". Lo sguardo è già rivolto a domenica: "Il vero obiettivo della Roma adesso è fare un grande campionato ed essere pronti per domenica. Mi dispiace per i ragazzi, ora avrò il compito di cancellare questa delusione della loro testa. E' vero, ci sarà anche l'Europa League ma l'obiettivo principale resta il campionato". Sul cambio di Ljajic: "Adem ha fatto una bella partita, è mancato un po' d'efficacia, nell'inquadrare la porta. Quando perdevamo 1-0 sapevamo di avere bisogno di due gol, ho deciso di usare gli attaccanti che avevamo in panchina".