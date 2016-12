Roma, Garcia: "Abbiamo perso due punti, c'era un rigore clamoroso"

14:59 - Dopo il pareggio con il Milan, Garcia mastica amaro. "Sono due punti persi. Abbiamo avuto delle occasioni ma siamo mancati di creatività con l'assenza di Pjanic", ha detto il tecnico della Roma, che poi però se l'è presa con la terna arbitrale. "Bisogna anche dire che c'era una mano clamorosa nella loro area - ha spiegato - O gli arbitri d'area si prendono le loro responsabilità, oppure non li mettiamo più".

Episodi a parte, a Garcia comunque non è piaciuta la prestazione della squadra: "Era possibile fare meglio. Abbiamo trovato un Milan ultra difensivo". "Il Milan ha difeso bene con le linee strette, ci hanno lasciato poco spazio e poco campo, con cinque giocatori a centrocampo - ha proseguito -. A noi è mancata un po' di creatività, c'è mancato anche giocare sui lati di de Jong". Poi una battuta sulla prestazione di Gervinho: "Corre tanto, ha mille accelerazioni, scarta tanti avversari ed è normale che ogni tanto debba recuperare".



Per il tecnico della Roma, dunque, è ora di tirare il fiato: "Per tutti i club la sosta è benvenuta: i giocatori non sono delle macchine che possono giocare dieci mesi senza riposo". "Spero che i ragazzi tornino dalle feste con una mentalità di ferro e con la stessa voglia che abbiamo avuto finora", ha continuato. Infine idee chiare sugli biettivi del 2015: "Siamo in corsa su tre competizioni e faremo di tutto per vincere".