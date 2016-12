Roma-Bayern, ironia in Brasile: "Il Mineirazo dei giallorossi"

10:21 - Denotando una vena autolesionistica, i siti sportivi brasiliani hanno sfruttato la debacle della Roma per ricordare il 7-1 subito dal Brasile contro la Germania al mondiale. "La Roma diventa la Seleçao e perde 1-7", scrive Lance che parla di "un altro massacro tedesco" e si sottolinea come la squadra di Garcia sia stata umiliata da 5 giocatori (Neuer, Lahm, Boateng, Muller e Goetze) protagonisti del Mineirazo. Maicon, per fortuna, non era in campo.



Un altro sito brasiliano, Globoesporte, rileva che "in perfetto stile Germania, il Bayern travolge la Roma in casa degli italiani". Si sottolinea poi che, oltre il risultato finale, è stato identico anche quello di 0-5 al termine del primo tempo. "Il Bayern non ha lasciato respirare i padroni di casa". L'edizione online di Folha de Sao Paulo scrive di "goleada storica" e ricorda che "i campioni del mondo del Bayern hanno ripetuto quanto avevano fatto a nostre spese con la nazionale tedesca".