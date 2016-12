Roma-Bayern, Garcia: "Io il primo responsabile della sconfitta"

00:38 - Rudi Garcia non si tira indietro dopo la batosta presa dalla Roma contro il Bayern. "Sono io il primo responsabile della sconfitta - ha detto a caldo - abbiamo sbagliato strategia, anche se il gol all'inizio ha complicato i nostri piani". "Con loro - ha proseguito - è facile perdere perché vincono quasi sempre. Il rischio è prendere schiaffi e noi questa sera li abbiamo presi". Deluso anche De Rossi: "Tra noi e loro c'è un dislivello tecnico".

"Il nostro - ha spiegato l'allenate francese - non è stato un crollo mentale ma tattico. Abbiamo mollato anche sul piano dell'aggressività: li abbiamo lasciati giocare e loro sono fortissimi. Il primo a sbagliare sono stato io, abbiamo sbagliato strategia nella prima frazione: dovevamo essere più chiusi e ripartire. Una cosa che volevamo fare ma il loro gol all'inizio li ha facilitati". "L'unica notizia positiva della serata - ha proseguito - è il pareggio del Cska che ci permettere di essere secondi nel girone e sperare di passare il turno, ma non giocando così. Per fortuna nel secondo tempo abbiamo mostrato orgoglio e senza il loro portiere potevamo segnare di più. Stasera loro sono stati più forti di noi, abbiamo giocato meno bene del solito. Purtroppo quando si gioca contro il Bayern è facile perdere, perché loro vincono sempre. L'unico rischio è prendere schiaffi e noi stasera li abbiamo presi. Siamo stati spettatori della partita". Rudi Garcia cerca di guardare avanti: "Dobbiamo accettare la sconfitta ed essere consapevoli che ci sono vari step da affrontare per avvicinarsi ai migliori club del mondo. Perdere così fa male, ora però dobbiamo alzare la testa e pensare al campionato"



Daniele De Rossi è il primo a intervenire nel post-partita. "Questo risultato non viene per caso - ammette il centrocampista giallorosso - ma cerchiamo di trovare dei punti positivi per il futuro. Questa sconfitta non ci ridimensiona, ma c'è tanta strada da fare e dobbiamo saperlo. Peccato perché era una partita che aspettavamo da tanto, la città aspettava da tanto. Vedere gli applausi del pubblico a fine partita è stata una pugnalata al cuore, i tifosi ci stanno vicino e continuano a farlo. La stagione però è ancora lunga". "Tra noi e loro c'è un dislivello tecnico - ha proseguito De Rossi - non è solo un discorso mentale sono più forti ma non c'è la differenza di gol vista stasera tra noi e loro. Tra 15 giorni si può fare meglio affrontandola meglio non prenderemo tutti questi gol. Certamente loro stavano meglio di noi, il dislivello è stato anche fisico. Nelle serate in cui ti riesce tutto è anche più facile, è capitato anche a noi in campionato perché abbiamo più soluzioni e abbiamo stordito gli avversari: è successo anche oggi a loro contro di noi. Loro corrono tantissimo, sembra di rivedere il Barcellona, tutti rapidi e in più sanno giocare a pallone. Nonostante oggi non credo siano imbattibili, già 7-8 anni fa prendemmo una batosta. Una serata così può capitare".

SABATINI: "USCIAMO RIDIMENSIONATI"

La Roma esce ridimensionata dall'1-7 con il Bayern Monaco? "Certamente sì - risponde sincero il ds giallorosso Walter Sabatini - Ora cercheremo di capire cosa è successo questa sera, pur se al cospetto di una squadra fatta tutta di ottimi giocatori. Non ce lo aspettavamo. Pensavamo di poter giocare una partita diversa, forse non alla pari, ma con le nostre caratteristiche, una gara gagliarda. Ma è successo tutto in fretta e i ragazzi si sono demoralizzati. Cercheremo di capire cosa non è andato, vedremo con l'allenatore". La Roma potrebbe aver sottovalutato il Bayern? "No, questo no. Non siamo presuntuosi. Abbiamo allegria, voglia di fare ed a questo do importanza: sono le caratteristiche che abbiamo sviluppato in questi tre mesi. Voglio considerare questo aspetto e non il brutto episodio di stasera. Riavvolgeremo il filo e riprenderemo la strada".