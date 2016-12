Real Madrid, Ramos saluta Ancelotti: "Uno dei migliori tecnici che abbia mai avuto"

Il giorno dopo essere stato scaricato dal Real Madrid, Ancelotti riceve l'omaggio di Sergio Ramos, che su Instagram celebra il suo ex tecnico: "Uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto. Grazie di cuore per tutto. Se ne va un grande professionista, rimane l'amico. Un grande abbraccio". Parole d'elogio arrivano anche da Del Bosque: "Sia personalmente che professionalmente è stato un uomo che ha lasciato la sua impronta sul calcio spagnolo".

Il c.t. della nazionale spagnola, come riportato da Marca, ha preferito "non entrare nel merito dei motivi che hanno portato il club a chiudere la collaborazione". Per il dopo-Ancelotti si parla con insistenza di Rafa Benitez: "Non è mio compito dire se sia l'allenatore giusto per il Real Madrid - dice Del Bosque -, ma posso dire che è uno dei più grandi allenatori di calcio".