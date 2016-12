Real, Cristiano Ronaldo infrange tre record

Serata record per Cristiano Ronaldo . La doppietta contro il Malmoe nel secondo turno di Champions League vale per tre per il portoghese: eguaglia un mito come Raul tra i migliori marcatori di tutti i tempi del Real Madrid (323 gol), lo supera per quanto riguarda i giocatori blancos in Champions (67) e taglia il traguardo delle 500 reti in carriera. Numeri stratosferici che, a 30 anni, potranno ancora migliorare.

Il diagonale al 29' del primo tempo e il tocco sotto porta proprio al termine della sfida in Svezia sono quindi due gol storici per CR7. Per capire la grandezza del portoghese, basti pensare che le 323 reti realizzate da Raul in camiseta blanca sono arrivate in diciotto stagioni e 741 partite, contro le sette (compresa quella in corso) annate e 308 match di Ronaldo.

In Champions siamo a 67 gol in 65 partite per il tre volte pallone d'oro, 66 in 132 per la bandiera spagnola. Infine, siamo a 501 gol in carriera per CR7: 323 al Real, 118 al Manchester United e 5 allo Sporting Lisbona (più le 55 in Nazionale) in 723 partite. A quando il prossimo record?