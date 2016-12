Psg, lo sfogo di Sirigu: "Prima una m***a, ora decisivo"

14:26 - Dopo l'ottima prestazione contro il Nizza, Salvatore Sirigu a fine match si sfoga con la stampa e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Al numero 1 del Psg non sono andate giù le critiche dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona. "Stavolta per voi sono decisivo, ma mercoledì dopo il Barcellona dicevate che ero una merda - le sue parole del vetriolo -. Ho la fiducia della squadra e posso camminare a testa alta".

Questa volta nella vittoria contro il Nizza che rilancia in vetta il Psg c'è anche lo zampino di Salvatore Sirigu, autore di qualche ottima parata quando il risultato era ancora in bilico sull'1-1. Il portiere italiano, primo acquisto ufficiale dell'era Al-Khelaifi, non ha gradito le critiche subite dopo il ko interno contro il Barcellona e si è sfogato al termine del match di Nizza.



Non è una stagione facile per il portiere italiano, finito più di una volta nel mirino di critica e tifosi. Per questo, nonostante un contratto fino al 2018, quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione di Sirigu all'ombra della Tour Eiffel.