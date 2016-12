Ligue 1: il Psg torna in vetta, Monaco fermato dal Rennes

22:48 - Il Psg, dopo la sconfitta in Champions col Barcellona, torna al successo nella 32.a di Ligue 1 senza lo squalificato Ibrahimovic. La squadra di Blanc batte 3-1 in trasferta il Nizza grazie a una doppietta di Pastore e a un rigore trasformato da Cavani. Parigini in vetta a +1 sul Lione. Il Monaco, avversario della Juve in Champions, non va oltre l'1-1 in casa col Rennes: al vantaggio monegasco di Bernardo Silva, risponde Habibou nel finale.

Senza Ibrahimovic, Blanc si affida al tridente composto da Pastore, Cavani e Lavezzi. A sbloccare l'incontro ci pensa 'il Flaco' al 40' con un destro preciso su assist di Lucas. Al 45' però arriva il pareggio del Nizza con Bodmer: sugli sviluppi di un'azione d'angolo Benrahma tira da fuori area e trova la deviazione sotto porta del difensore, sul filo del fuorigioco. Il Psg però continua a premere e torna in vantaggio al 63' ancora con Pastore che sfrutta una mancata respinta della difesa di casa per segnare col sinistro. A siglare la terza rete è Cavani su rigore concesso per fallo di Amavi sullo stesso Matador.



Dopo la sconfitta onorevole di Torino nell'andata dei quarti di Champions il Monaco viene fermato in casa dal Rennes. Al Louis II sono gli ospiti a rendersi pericolosi al 26' con Doucouré che sbaglia da pochi passi calciando a lato al volo. Due minuti più tardi il Monaco passa in vantaggio con Bernardo Silva che ruba palla a Mexer e fredda Costil. Gara piuttosto equilibrata nella ripresa. Gli ospiti sfiorano il pari al 76' quando Toivonen calcia a botta sicura su cross di Grosicki ma Subasic compie un intervento miracoloso. Il gol dell'1-1 arriva però all'88' quando su assist di testa di Grosicki, Habibou deve solo appoggiare in rete. E’ una doccia gelata per il Monaco che resta terzo con 59 punti. Nelle altre gare di giornata il Reims espugna 2-1 il campo del Bastia, il Tolosa passa 1-0 a Lorient mentre il Metz si sbarazza 2-1 del Lens. Si chiude, infine, in parità (1-1) la sfida tra il Guingamp e il Reims.