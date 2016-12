27 agosto 2016 21:07 Premier, Chelsea e Manchester United a punteggio pieno I Blues di Conte vincono 3-0 e sono a punteggio pieno insieme ai Red Devils che stendono lʼHull City solo al 92ʼ grazie a un gol del loro gioiellino. Primo sorriso per il Leicester

Il Chelsea chiama, lo United risponde: Conte e Mourinho in testa alla Premier a punteggio pieno dopo tre turni. Convincono i Blues che a Stamford Bridge battono 3-0 il Burnley (gol di Hazard, Willian e Moses). Soffertissimo il successo dei Red Devils che vincono 1-0 sul campo dell'Hull City: decide Rashford al 92’. Il Leicester di Ranieri batte 2-1 lo Swansea di Guidolin. Crolla il Watford di Mazzarri (1-3 con l’Arsenal). Tottenham-Liverpool 1-1.

UNITED, RASHFORD GOL AL 93'Partitaccia per lo United di Mourinho che - sotto una pioggia battente e su un campo inevitabilmente pesante - gioca un primo tempo sotto ritmo e fa fatica a rendersi pericoloso. Il più attivo è Rooney che al 37', su assist dalla destra di Mata, calcia a botta sicura ma trova la respinta miracolosa di Davies proprio sulla linea. Ibrahimovic cerca spazi ma non è nella sua giornata migliore e, per la prima volta da quando è a Manchester, resta a secco (nelle tre precedenti sfide ufficiali era sempre andato a segno). Nella ripresa sale di tono Pogba che scalda il destro in un paio di occasioni, ma a fare la differenza è Rasfhord: gettato nella mischia da Mourinho al 71' al posto di Mata, il 18enne prima mette a dura prova i riflessi di Jakupovic (80'), poi al 92' trova la zampata vincente a centro area su splendida giocata di Rooney. Sfrenata l'esultanza dei giocatori dello United per una vittoria sofferta, ma pesantissima.

CONTE FA TRE SU TREAntonio Conte fa tris ed è in vetta alla Premier League con 9 punti a punteggio pieno grazie al 3-0 sul Burnley a Stamford Bridge. Dopo due successi sofferti e in volata, stavolta i Blues centrano una vittoria rotonda e convincente: al 9' è Hazard a sbloccare il risultato con una ripartenza fulminante chiusa da un chirurgico destro dal limite all'angolino; al 41' il raddoppio di Willian che riceve in area e insacca con la conclusione in diagonale. Nella ripresa i Blues collezionano occasioni con Diego Costa, Terry e Hazard, e all'89' fanno tris con Moses che conclude un contropiede deviando in rete il centro basso da sinistra di Pedro.

A RANIERI IL DERBY CON GUIDOLINPrimo successo per il Leicester campione d'Inghilterra che al King Power Stadium batte 2-1 lo Swansea in un derby italiano tra Ranieri e Guidolin. Al 32' sblocca il risultato Vardy col suo marchio di fabbrica: scatto sul filo del fuorigioco sul lancio lungo di Drinkwater e destro a trafiggere il portiere dopo una lunga volata. A inizio ripresa Morgan fa 2-0 su azione d'angolo mentre poco dopo Mahrez fallisce il rigore del possibile 3-0. Lo Swansea si rifa sotto con l'olandese Fer per il 2-1 ma non basta per riaprire del tutto la gara.

MAZZARRI, CHE BATOSTA: NON BASTA PEREYRAMomento nero per il Watford di Mazzarri che perde la terza partita in una settimana. Dopo la cocente eliminazione in Coppa di Lega, gli Hornets perdono 3-1 contro l'Arsenal: i Gunners chiudono i conti nel primo tempo con le reti di Cazorla su rigore al 9', con Sanchez al 40' e con Ozil al 46'. In avvio di ripresa Mazzarri manda in campo Roberto Pereyra e l'ex juventino segna il gol dell'1-3 al 57' sbrogliando un'azione convulsa nell'area dei Gunners. Il risultato però non cambia più e il Watford resta fermo a quota 1. Nelle altre gare l'Everton supera 1-0 lo Stoke mentre finiscono in parità 1-1 Southampton-Sunderland e Crystal Palace-Bournemouth.